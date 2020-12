Lutto nel mondo del cinema e della televisione. La notizia della morte dell’attrice è stata annunciata dal figlio con un messaggio sul suo profilo Facebook: “Purtroppo la mamma è morta questa mattina alle 10:20 dopo cinque notti in ospedale. Era tranquilla e non soffriva. Grazie per il vostro supporto e scuse se non posso rispondere a tutti, ma ci proverò. Pubblicherò più tardi”.

La scorsa settimana il figlio aveva confermato la notizia del ricovero dell’attrice a causa di un ictus. “Siamo estremamente devastati e lottiamo per superare un evento così improvviso. Mia madre è una leggenda, un’ispirazione, un mentore e un’icona per tanti. Sta bene e non soffre di alcun dolore, ma la prognosi non è buona. Non ci si aspetta che si riprenda”, aveva scritto nel post. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo essersi trasferita a Oz dalla sua città natale, New York, all’età di 23 anni, Betty Bobbitt è diventata una presenza fissa nella televisione australiana per tutta la metà degli anni Sessanta, con ruoli in serie drammatiche e soap opera tra cui A Country Practice, All Saints, Blue Heelers e The Flying Doctors, che è stato poi mostrato nel Regno Unito alla BBC. Betty Bobbitt ha interpretato uno dei personaggi più longevi in ​​Prisoner Cell Block H, vestendo i panni di Judy Bryant dal 1980 al 1985. (Continua a leggere dopo la foto)















Inizialmente avrebbe dovuto rimanere per 13 settimane nel ruolo, ma il suo personaggio ha riscosso talmente tanto successo che ha recitato in 430 episodi. Uno dei suoi ruoli di maggior successo è quello in Mr. Crocodile Dundee (“Crocodile” Dundee), film del 1986 di Peter Faiman, interpretato da Paul Hogan e Linda Kozlowski. Lo scorso anni ha recitato anche nella soap opera Neighbours. (Continua a leggere dopo la foto)









Nata a Manhattan, New York, nel 1939, Betty ha deciso di andare a Los Angeles per intraprendere la carriera di attrice a soli 18 anni. La sua vita è cambiata per sempre quando è andata in Australia nel 1962, per un soggiorno iniziale di sei mesi, ma alla fine è rimasta per il resto della sua vita. L’attrice lascia il marito, l’artista Robin Hill, e il figlio Christopher.

