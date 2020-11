Il costumista Giovanni Ciacci ha comunicato nei giorni scorsi di essere risultato positivo al coronavirus: “Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare. Io non mollo!”. In molti hanno risposto tra cui Adriana Volpe, sua compagna d’avventura a “Ogni mattina”, che gli augurato una pronta guarigione.

Nella puntata di ‘Pomeriggio 5’ andata in onda il 30 novembre, è stato ospite della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Proprio prima di terminare la puntata, Carmelita ha voluto sincerarsi delle sue condizioni di salute. Il racconto dell’uomo è stato molto forte, infatti ha manifestato tutta la sua tristezza per ciò che è accaduto. Ciò che gli fa molto male è la solitudine, visto che non ha potuto vedersi e non può ancora incontrare nessuno per evitare che si diffonda il contagio ad altre persone. (Continua dopo la foto)















Ciacci ha detto in diretta televisiva: “Ho passato momenti migliori. Sono provato. Ho pianto tanto Barbara, perché mi sono sentito solo; non vedo più nessuno ormai e sento solo un dottore per telefono, che nemmeno conosco. Mi ha detto come affrontare la malattia, i condomini mi stanno aiutando tanto”. Dopo essersi contagiato, lui ha riferito che gli sono comparse delle bolle sul viso. Ed ha dovuto prendere anche una decisione estetica importante: eliminare il suo pizzetto blu. (Continua dopo la foto)















Giovanni ha quindi aggiunto: “Ho fatto la valigia, dovesse succedere qualcosa sono pronto”. Il riferimento è al possibile peggioramento, che potrebbe costringerlo a recarsi in ospedale. La padrona di casa ha cercato però di tranquillizzarlo: “Non succederà nulla, stai tranquillo. Poi abbiamo anche una nostra chat con tanti altri. Lì ti terremo compagnia”. Una volta ascoltata questa frase da parte della D’Urso, sul suo volto è apparso un piccolo sorriso di speranza. E poi ha salutato. (Continua dopo la foto)









Ultimamente Giovanni Ciacci ha ammesso che sarebbe molto felice di poter partecipare un giorno in un reality show, come il ‘Grande Fratello Vip’ o in alternativa ‘L’Isola dei Famosi’. Ma c’è anche dell’altro perché ha ricevuto una proposta molto allettante da un paese estero per prendere parte ad un talent, che per il momento è stato rinviato per il coronavirus.

