Nella giornata di lunedì 30 novembre è andata in onda una nuova puntata de ‘La Vita in diretta’, condotta da Alberto Matano. Ovviamente uno degli argomenti principali toccati è stata l’emergenza coronavirus, con particolare riferimento ai grandi affollamenti che si sono già formati in alcune grandi città della nostra Penisola. Il periodo natalizio è ormai iniziato e la gente ha già iniziato ad affollare le strade per effettuare gli acquisti di Natale. E uno degli ospiti in studio si è infuriato.

Eleonora Daniele si è mostrata abbastanza tranquilla, infatti in un certo senso si è messa nei panni di questa gente che vorrebbe solamente prendere un po’ d’aria e che vogliono un po’ svagarsi dopo un lungo periodo trascorso all’interno delle proprie case. Ma non l’ha pensata come lei l’altro ospite in studio, ovvero Roberto Poletti, che non ha perdonato assolutamente questo atteggiamento assunto da parecchi italiani. Le sue parole sono una vera e propria condanna totale. (Continua dopo la foto)















Il giornalista e politico italiano ha affermato: “Io non la posso capire sta roba, ma ci rendiamo conto?”. Per lui è impensabile dimenticarsi delle problematiche in cui versa ancora la nostra nazione a causa della pandemia. Non bisognerebbe dunque assumere comportamenti irresponsabili che potrebbero mettere a rischio tutti noi nei prossimi mesi. L’ex presentatore di ‘UnoMattina’ non ha terminato qui il suo discorso, infatti ha chiesto in diretta di rispettare coloro che soffrono. (Continua dopo la foto)















Poletti ha aggiunto: “C’è gente che a Natale manco farà l’albero per il pensiero di morti e di quel che è successo. Molti addirittura si spintonavano per gli acquisti”. Ad inizio mese si era invece arrabbiato contro coloro che accusavano gli italiani di non rispettare le norme: “Scusa Alberto, dobbiamo smetterla di dire che gli italiani si sono comportati male”. E dire che qualche settimana prima lo stesso Poletti se l’era presa con un ragazzo perché non indossava la mascherina. (Continua dopo la foto)









“Fino ad un minuto fa non la indossavi neanche tu! Fa la predica, ma non aveva la mascherina fino a poco fa” ha esclamato Roberto Poletti. Il conduttore Alberto Matano non ha potuto far altro che sorridere. Chiaramente era un altro contesto, ma nella successiva puntata de La Vita in Diretta, Poletti aveva invece difeso gli italiani, costretti a rispettare, spesso con diligenza, misure restrittive molto pesanti.

“È vero, l’ho danneggiato”. GF Vip, Tommaso Zorzi in crisi: si sente in colpa