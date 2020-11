Tra le storie più seguite dell’ultimo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due non fanno che rincorrersi, abbracciarsi, discutere animatamente per poi riprendersi, affrontarsi a muso duro e dichiarare di nutrire un profondo affetto l’uno per l’altro. Ma un particolare non è sfuggito agli attenti telespettatori. Da diversi giorni i fan si sono accorti che Tommaso e Francesco non pranzano insieme agli altri.

Il comportamento dell’influencer milanese e del figlio di Alba Parietti ha spinto qualcuno ad ipotizzare che ci fosse una sorta di protesta in atto da parte dei due inquilini della casa. In realtà le cose stanno diversamente. Tutto dipenderebbe da una decisione presa da Zorzi. Un Zorzi che lo stesso amico Oppini avrebbe definito “un’idrovora di attenzioni”, per quanto siano alte le aspettative di Tommy, ma questa è un’altra storia… (Continua a leggere dopo la foto)















Il motivo per cui Tommaso e Francesco non mangiano insieme agli altri risiede nella superstizione. Infatti i concorrenti del Gf Vip sono in totale tredici, dodici vip più l’ospite speciale Giacomo Urtis. E siccome Zorzi vuole evitare di sedersi a un tavola in tredici ecco spiegata la ragione del loro pranzo lontano dagli altri. Sia a pranzo che a cena Tommaso e Francesco se ne stanno in disparte per evitare le conseguenze di un pasto in tredici. (Continua a leggere dopo la foto)















Esistono diverse storie sull’origine di tale credenza popolare. C’è chi sostiene l’origine di tipo religioso: nell’Ultima Cena i partecipanti erano tredici, quindi il tredicesimo invitato sarebbe destinato a morire entro l’anno. Un’altra leggenda narra di un banchetto con dodici dei al quale non era stato invitato Loki, dio malvagio. Questo invece arrivò e provocò un litigio con Balder, il dio della pace, che fu ucciso proprio da Loki. (Continua a leggere dopo la foto)









Dunque la scaramanzia è alla base della scelta di Tommaso di pranzare e cenare lontano dagli altri. E Francesco, ma anche altri coinquilini, gli fa compagnia durante i pasti. La spiegazione è stata data da diversi utenti direttamente su Twitter. Nel frattempo Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno escogitato uno stratagemma per avere Zorzi al loro fianco quando si mangia. L’idea è quella di invitare a tavola un manichino vestito da contessa De Blanck per aumentare il numero dei partecipanti. Chissà se Tommaso accetterà l’invito la prossima volta.

“È grande…”. GF Vip, Tommaso Zorzi: le chiacchiere sono bollenti nella casa: la regia censura tutto