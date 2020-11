Senza ombra di dubbio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 uno dei più grandi protagonisti è Tommaso Zorzi. Sin dai primi giorni del reality si è distinto per ironia e simpatia, costruendo rapporti di amicizia molto profondi con i suoi coinquilini oltre che conquistando larga parte del pubblico. Gli ultimi tempi sono stati un po’ difficili per tutti: da quando i vipponi hanno scoperto che il GF Vip è stato prolungato fino a febbraio 2021 sfoghi e malumori sono praticamente all’ordine del giorno.

E l’ultimo gieffino ad apparire in forte crisi è stato appunto Tommaso Zorzi. Tutto è nato dopo una chiacchierata con l’amica Maria Teresa Ruta, che ha commentato il suo rapporto con Francesco Oppini e ha rimarcato come l’influencer tenda a essere “un’idrovora di attenzioni”.(Continua dopo la foto)















A suo avviso Tommaso Zorzi sta continuano a mettere le sue esigenze al centro della scena, non accorgendosi che in questo momento forse è il suo amico Francesco Oppini a aver più bisogno di lui di una pacca sulla spalla. E a quanto pare la conduttrice ha ragione, perché poco dopo Tommaso si è sfogato con Stefania Orlando, a cui ha parlato dei commenti di Maria Teresa dandole di fatto ragione. (Continua dopo la foto)















“Ho grande stima di Maria Teresa e credo che lei abbia ragione. Forse ho danneggiato Francesco”, ha detto Zorzi che è apparso molto amareggiato. Tiene molto a Oppini e mai vorrebbe che l’amico fosse danneggiato da lui. Ma Stefania Orlando ha tentato di scuoterlo, suggerendogli di non fare sue le opinioni di chiunque: “Non puoi sempre mettere in discussione te stesso, metti anche gli altri ogni tanto”. (Continua dopo le foto)











Ma Zorzi ha ribadito di essere d’accordo con la Ruta: “Non penso di fargli del bene, sono troppo egoista e questo alla lunga stufa”. Stefania Orlando ha tentato di fargli ridimensionare il peso di quelle parole: “Se Francesco viene da te è perché ne ha voglia”. Ma anche su questo punto, Zorzi ha obiettato: “No, perché invece sembra che lui venga da me solo perché io sono bisognoso di attenzioni”. Di certo, i due amici avranno modo di confrontarsi in queste ore. O comunque in diretta.

