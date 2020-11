Chissà se anche per Maurizio Costanzo l’infornata di nuovi concorrenti al GF Vip avrà portato quel talento che il giornalista diceva di non vedere all’interno della casa. Intanto i concorrenti hanno ricevuto la notizia del prolungamento del reality per almeno altri tre mesi, prendendola non proprio benissimo. Qualcuno lascerà anzi tempo per rivedere i propri cari, per il resto Signorini si augura appunto di compensare l’inevitabile stanchezza con nuovi personaggi pronti a portare freschezza.

The show must go on, anche senza il classico appuntamento del sabato, che comunque tornerà più avanti, e poi c'è il mistero su come sarà il GF Vip nei primi due mesi del 2021. Intanto però si starebbe pensando a un gran finale, un finale col botto per l'ultima live del 2020. E se in rete si profila il problema dell'ultimo dell'anno, con tutti i condizionamenti del caso per il Covid, proprio il Grande Fratello potrebbe fornire una soluzione a portata di mano.















Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano l'idea che potrebbe concretizzarsi a breve sarebbe proprio uno speciale di Capodanno a firma GF Vip, qualcosa di mai visto. Ora la parola passa alla produzione, ma certo si tratterebbe di una novità assoluta visto il tradizionale appuntamento con la festa in piazza che quest'anno ovviamente non ci sarà. Insomma voi come lo vedreste un countdown con Tommaso Zorzi e la Gregoraci, un Malgioglio e Stefania Orlando?















A Canale 5 ci stanno seriamente pensando e l'idea di festeggiare con gli inquilini della casa potrebbe diventare realtà. A quel punto verrebbe sostituito il programma standard della rete per il 31 dicembre, ovvero Capodanno 5 di Federica Panicucci. Ma resta un dubbio, visto che poprio la stessa presentatrice aveva confermato la sua presenza non più di poche settimane fa. Forse l'idea dello speciale nella casa ha preso corpo soltanto nelle ultime ore. Staremo a vedere.









Quel che è certo è che le nuove disposizione anti-Covid non consentirebbero il tradizionale appuntamento e quindi la soluzione targata Grande Fratello sarebbe ideale. E già pronta. Sperando che durante lo speciale la regia non debba più intervenire o ritrovarsi in situazioni delicate. D’altronde ultimamente, tra discorsi sulle misure di questo o quel concorrente, magliette che fanno vedere quello che non si dovrebbe e mobili che si rompono non sono mancati i momenti di tensione.

