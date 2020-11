Barbara D’Urso è reduce da un’altra puntata molto intensa del suo Live Non è la D’Urso. Il 29 novembre Carmelita è apparsa in studio con un look molto elegante che aveva anticipato al pubblico attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Ha indossato un tailleur con giacca bianca e rever e bottoni neri, che riprendono il resto dell’outfit, quindi un top nero con scollo a cuore con degli inserti in pizzo e dei pantaloni dello stesso colore leggermente a zampa.

Come sempre, anche domenica ha dedicato tutta la prima parte dello show all’informazione e ai temi di attualità, ospitando in collegamento e non politici e opinionisti. Poi spazio a argomenti più leggeri come gossip e tv. E non sono mancate rivelazioni, come quella di Sergio Muniz presto papà per la prima volta. (Continua dopo la foto)















Poi certo, il GF Vip, Paolo Brosio con la fidanzata e il racconto del marito di Guendalina Tavassi, che ha deciso di rompere il silenzio dopo la diffusione dei video privati di lei. Puntata piena di sorprese e emozioni, come detto, ma non è bastata per vincere la gara degli ascolti. Anzi, è andata peggio che mai: il terzo appuntamento con Vite in fuga, la fiction di Rai1, ha addirittura doppiato gli ascolti di Live. (Continua dopo la foto)















Nel dettaglio, la fiction con Anna Valle ha raccolto davanti alla tv 4.329.000 spettatori con il 18% di share (4.484.000 e 16,8% per il primo episodio. 4.168.000 e 19,6% per il secondo); su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha registrato “solo” 2.132.000 spettatori con il 12,9% di share. Correrà ai ripari Carmelita, visto il successo inarrestabile di Vite in fuga? Dobbiamo aspettarci grosse novità per la prossima puntata? Oltretutto Barbara D’Urso è stata battuta anche da Fabio Fazio, che con Che tempo che fa su Rai3 ha totalizzato 2.846.000 spettatori col 10,5%.(Continua dopo le foto)











Per quanto riguarda le altre reti, su Italia1 il film World War Z con Brad Pitt è stato visto da 1.535.000 spettatori (6,2% di share), su La7 Non è L’Arena ha totalizzato 1.432.000 spettatori (5,3%), nella prima parte e 1.011.000 spettatori (7%) nella seconda. Su Rai2 la serie tv NCIS Los Angeles 1.314.000 spettatori (4,7%), con a seguire NCIS New Orleans vista da 1.211.000 spettatori (4,6%). Su Rete4 Johnny Stecchino è stato visto da 814.000 spettatori (3,6%), su Tv8 la fiction I Delitti del BarLume ha registrato 529.000 spettatori (2,2%) e sul Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise ne ha raccolti 352.000 (1,4%).

