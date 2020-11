La loro storia è stata una delle più seguite degli ultimi tempi sulla tv e tutto pare andare per il verso giusto. Tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro la relazione è sempre più solida e i due restano sempre nell’occhio dei fan che non vogliono perder un passo dei loro beniamini. Recentemente Clizia e Paolo sono stati ospiti da Adriana Volpe, che entrambi conoscono bene per aver condiviso con la presentatrice l’esperienza del Grande Fratello.

Dopo aver dato più volte prove di essere fatti l’una per l’altra, con Clizia che ha apertamente detto di volere un figlio da Paolo, loro ormai sono pronti per il grande passo. Come ha confermato l’anello sull’anulare di lei e le parole “È una promessa”, con la risposta di lui “Mantenuta”. Da Adriana Volpe, che si è detta dispiaciuta per non essere presente in studio per misure anti-Covid, Paolo e Clizia hanno dovuto affrontare un test, rispondendo alle stesse domande senza conoscere il pensiero dell’altro. (Continua a leggere dopo il post)















E sebbene i due innamorati si conoscano molto bene, Clizia ha ammesso di essere rimasta colpita da una risposta in particolare data da Paolo. A entrambi è stato chiesto di scegliere una canzone e a sorpresa Paolo ha scelto lo stesso cantante della sua amata, Franco Battiato. Ciò ha spiazzato la showgirl di Pordenone: “Mi ha stupita. Non me l’aspettavo, non pensavo scegliesse Battiato”. Poi la stessa Adriana è tornata sull’anello regala da Paolo a Clizia in occasione del suo ultimo compleanno. (Continua a leggere dopo il post)















Volpe, sempre in diretta in collegamento, ha detto: “Ho visto l’anello. È una promessa di matrimonio?”. I due, in realtà, hanno spiazzato ancora una volta, perché Paolo ha risposto: “No, ancora no”. E Clizia gli ha fatto eco: “È solo una promessa d’amore. Promettersi ogni giorno all’altro. Non è arrivata nessuna proposta”. In ogni caso la coppia ha confermato un grande affiatamento, superando diverse prove all’amorometro. (Continua a leggere dopo il post)









Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno infatti raggiunto il punteggio massimo, 100% di compatibilità, all’amorometro, lo strumento che mette alla prova i due innamorati. E Paolo Ciavarro ha potuto così esclamare emozionato: “Questo cuore scoppia”. Insomma di matrimonio, per ora, non si parla, ma noi scommettiamo che i due non tarderanno a fare il fatidico passo. E le prove superate a Ogni Mattina sono lì a dimostrare che tra i due le cose vanno a gonfie vele.

“Un figlio”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è l’ex gieffina a dare la notizia