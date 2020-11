Uno Mattina, stupore tra il pubblico: Monica Giandotti non si presenta in studio. Cosa è successo

Uno Mattina, la notizia diventa ufficiale. L’emergenza sanitaria continua a interessare ogni settore. Anche la televisione, dunque, ha subito alcuni cambiamenti inevitabili, volti ad assicurare la sicurezza di tutti. Nelle ultime settimane il pubblico italiano è stato in apprensione davanti alla notizia della positività di tree colossi del piccolo schermo, Carlo Conti, Gerry Scotti e Iva Zanicchi. Ora la positività di Giovanni Ciacci mette in confusione anche gli studi di Uno mattina e Ogni Mattina.

Assente in studio Monica Giandotti, così come Adriana Volpe e Alessio Viola per Uno Mattina. Il mondo dello spettacolo e della televisione è costretto a scendere a compromessi perchè la diffusione del virus non dà ancora tregua. Ma la decisione spesso cade su metodi alternativi in grado di non fare saltare le programmazioni e la redazione di Uno Mattina corre così ai ripari. (Continua a leggere dopo la foto).















Ogni Mattina, ma non solo, anche Uno Mattina sono andati in onda mettendo alla prova una nuova modalità di conduzione e questo perchè, nello specifico, sia Adriana Volpe che Alessio Viola fino a venerdì sono stati a contatto con Giovanni Ciacci, risultato poi positivo sabato. I due conduttori informano di stare bene, ma per precauzione, sempre meglio continuare a condurre dalle rispettive abitazioni. (Continua a leggere dopo la foto).















Un collegamento in studio, dunque, dove un altro collega prende la guida del timone fungendo da moderatore per le ospitate. Una decisione che non fa fermare il programma e che viene annunciata anche sui social, dal profilo stesso di Adriana Volpe, che in diretta su Instagram si mostra emozionata di intraprendere una nuova avventura da poter condividere con un pubblico sempre affezionatissimo. (Continua a leggere dopo le foto).









E nel frattempo cosa si sarà deciso per le sorti di Uno Mattina? Monia Giandotti e Frittella al momento seguono la stessa strada, anche loro lontani dagli studi televisivi per scongiurare il peggio. Infatti nelle ultime ore anche Monia Giandotti ha informato tutti di essere entrata in contatto con un soggetto positivo. Si rimane in attesa di apprendere l’esito del tampone.

“Non deve succedere”. Al GF Vip le lacrime di Stefania Orlando: la vippona è disperata