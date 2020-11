“Incredibile, hai vinto di nuovo!”. L’Eredità, Massimo Cannoletta trionfa ancora! Ma stavolta succede qualcosa di assurdo: fenomeno!

Non si parla altro che di lui questo periodo. Parliamo di Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità, che anche nella puntata di domenica 29 novembre 2020, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna, è riuscito ad indovinare la risposta esatta alla ghigliottina aggiungendo un’altra cifra importante al montepremi già accumulato. Ha vinto esattamente 16.250€ in gettoni d’oro il campione de L’Eredità Massimo nella puntata di stasera, montepremi grazie al quale la cifra totale da lui portata a casa fin dalla prima vittoria ha superato i 180.000€.

È stato fenomenale Massimo che partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ha dato 'DESCRIZIONE' come risposta, che si è rivelata essere esatta. Gli indizi erano 'fisica', 'fedele', 'fatti', 'attimo' e 'paesaggio'. In realtà la prima risposta da lui data era 'PERCEZIONE' ma, intuendo che non fosse quella esatta, l'ha cancellata e sostituita con quella giusta poco prima dello scadere del tempo.















C'è da dirlo: un'intuizione che si è rivelata una grandissima fortuna per Massimo Cannoletta stasera a L'Eredità, che ha così messo a segno un altro colpaccio. E proprio alla parola esatta ha fatto riferimento Flavio Insinna durante i festeggiamenti per la vittoria del campione Massimo alla ghigliottina, dicendo scherzosamente: "Descrizione di questo momento finale!".















Ora le somme sono importanti perché con la vincita di stavolta Massimo Cannoletta (reduce anche dalla vittoria precedente) ha accumulato una cifra totale di 185.000€ e, vista la sua bravura, non è da escludere che tale cifra possa aumentare ancora nelle prossime puntate de L'Eredità.











Come sempre ultimamente, il padrone di casa Flavio Insinna ha condotto L’Eredità con il cartellino a forma di cuore dell’Unicef appeso sulla giacca, per sensibilizzare i telespettatori e invitarli a fare donazioni attraverso il numero 45525.

