Una serata molto movimentata per i componenti della stanza arancione che fin dall’inizio hanno mostrato un legame solido che negli ultimi giorni sembra vacillare. Il chiarimento tra Andrea e Pierpaolo sembrava aver riportato la tranquillità tra i due amici ma poco dopo Pierpaolo si isola in sauna, dal suo volto traspare preoccupazione che non sfugge a Elisabetta che lo raggiunge preoccupata.

"Sono stanco" esordisce Pierpaolo che dopo la conversazione con Andrea ha riconsiderato alcune dichiarazioni della coinquilina come frecciatine nei suoi confronti. "Perché ogni volta che parlo devi fare così?" risponde Elisabetta che spiega "Andrea ha detto delle cose molto belle di voi, è molto giù" dice delusa prima di ribadire "non era una frecciatina".















"Se lo avessi pensato solo io non avrei detto nulla" dice Pierpaolo riferendosi a Enock ma Elisabetta non ci sta "io mi sono solo permessa di dire se hai questa sensazione parlane con Pierpaolo ed Enock, sei prevenuto!".















Arriva anche Andrea che conferma al ragazzo l'assenza di malizia nelle parole di Elisabetta e prima di tornare in Casa consiglia alla compagna d'avventura di confrontarsi anche con Enock. Il chiarimento che coinvolge Elisabetta, Pierpaolo Enock e Andrea prosegue dopo la cena e dopo aver ristabilito la calma Elisabetta si lancia in commenti molto hot sulle parti intime degli inquilini, mettendo a paragone le doti di Andrea Zelletta a quelle di Pierpaolo Pretelli.









“Niente di che”, ha detto EliGreg parlando delle parti intime dell’ex tronista di Uomini e Donne. I due non si trattengono e iniziano a commentare le parti intime di Pretelli: “Pierpaolo batte tutti” ha detto l’ex moglie di Briatore scatenando le risate di Dayane e Adua. “Io c’ho il trucco, non c’ho le p**e grosse, – ha detto Zelletta – Pierpaolo c’ha un bel pacco. Dipende dal prolungamento”.

