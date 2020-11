“Io abbandono. Vado via…”. GF Vip, l’annuncio della vippona scuote la casa

Lo sanno tutti, anche i vipponi ormai che questa edizione del GF Vip durerà fino a febbraio 2021. Finalmente Alfonso Signorini ha permesso che i concorrenti aprissero la busta rossa con la comunicazione ufficiale: “Canale 5, Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico.

“Non è possibile, è una burla”, ha detto Maria Teresa Ruta. Quando invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il malcontento ha cominciato a circolare tra loro. Non tutti, infatti, sono felici dall’idea di trascorrere le feste lontano dalla propria famiglia o il lavoro. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha già comunicato che non proseguirà la sua avventura all’interno della Casa. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io ho già deciso, basta così. Quello che dovevo dare l’ho già dato. Per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo”, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore, che però è stata quasi convinta da Alfonso Signorini a proseguire il suo percorso nella casa. Il conduttore, infatti, ha fatto ‘irruzione’ nella casa per parlare con i vipponi e chiedere loro di proseguire fino a febbraio. (Continua a leggere dopo la foto)















Poco dopo aver scoperto che il GF Vip non terminerà a dicembre me l’8 febbraio anche Dayane Mello ha confessato di voler abbandonare il gioco. “Ve lo dico che non continuo. Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Vi avviso già che non andrò avanti qui al GF Vip. Non voglio parlare di ‘mollare’ un’avventura’, piuttosto di rinunciare. Secondo me sono cose diverse”, ha detto ieri sera chiacchierando con gli altri inquilini. (Continua a leggere dopo la foto)









“Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei”, aveva detto la modella brasiliana dopo l’annuncio di Alfonso Signorini sulla nuova data di conclusione del Grande Fratello Vip.