Al Live di Barbara D’Urso è un momento toccante quando l’ospite, conduttrice ed esperta di benessere, racconta il dramma vissuto anni fa: la relazione con un uomo che aveva problemi con l’alcol e ai risvolti violenti, come la perdita del figlio che portava in grembo a causa di un calcio dato dal compagno in un momento di alterazione.

“Ricordo che eravamo da amici, – ha raccontato – lui voleva andare in barca. Io avevo le nausee e non me la sentivo. Si è trasformato. Mi ha spinto e mi ha dato un calcio in pancia: io sono svenuta, mi sono svegliata dopo ore in un lago di sangue. Persi il figlio. Lui era andato in barca. Io poi ripulii tutto, perché eravamo a casa di questa amica. Avevo come un senso di colpa. Lui non mi disse più nulla, io non dissi niente”. Quello non fu l’unico rivolto violento. La conduttrice ha raccontato un altro episodio, quando l’uomo la picchiò e lei finì al pronto soccorso, dove le applicarono dodici punti di sutura al viso. (Continua a leggere dopo la foto)















“Un’altra volta mi ha sempre spinto e mi ha dato un calcio in faccia con degli stivali texani. Mi hanno dato 12 punti al labbro. – ha raccontato ancora – Non voleva colpirmi in faccia, ma in un’altra parte del corpo. Per questo si mise a piangere. Io mi feci portare da lui in ospedale. Un medico capi la situazione e mi disse se volevo denunciare e io dissi di no”. (Continua a leggere dopo la foto)















Purtroppo non si tratta dell’unico episodio di violenza, che Daniela Rosati attribuisce (senza giustificarlo) all’alcool: ha raccontato di essersi rotta un dito e di essersi completamente aperta un labbro. “Una terza volta mi ha rotto un dito. Poi in un locale, andai in bagno, mi segui e mi riempi di pugni in pancia, aveva bevuto parecchio. Scappai dal locale con l’aiuto di una persona e lo lasciai, non lo vidi più”. (Continua a leggere dopo la foto)









Una testimonianza forte, di cui Daniela Rosati non aveva mai parlato con nessuno. Dopo lo sfogo al Live della d’Urso la conduttrice ha lanciato un messaggio alla mamma che la seguiva da casa:”Spero che tu ora non ti metta a piangere, voglio che tu sia serena, sapendo che capirai il mio silenzio”.

“Così no!”. Rai nella bufera, dopo Bianca Guaccero c’è un altro caso bollente: protagonista Antonella Clerici