Sono pesantissimi gli strascichi della polemica che ha investito Detto Fatto dopo l’ormai famoso tutorial della spesa andato in onda 24 novembre. Protagonista del filmato la pole dancer Emily Angelillo, ripresa nello studio di Bianca Guaccero mentre sfila con i tacchi alti e finge di prendere qualcosa sugli scaffali in alto o in basso.

Un tutorial molto dettagliato in cui si spiega come camminare con il carrello oppure come arrampicarsi per prendere i prodotti senza sembrare goffe. Tutto materiale che il web non ha gradito. "Anni e anni di lotte per la parità buttati nel ce**o, con un tutorial su come sculettare al supermercato, tra l'altro in un momento in cui la raccomandazione principale è: affollare questi posti il meno possibile. E soprattutto: se si pensa che il 'palcoscenico' di una donna sia la corsia di un supermercato, complimenti davvero!", ha sbottato una utente del web. E come lei in molti hanno scatenato una vera e propria rivolta social.















E non è finita perché un nuovo caso potrebbe esplodere. Protagonista The Voice senior, protagonista Antonella Clerici. Il programma al suo debutto su Raiuno venerdì sera pare abbia rischiato di non andare in onda per il twerk di una concorrente sessantenne. Così hanno provveduto a un tagliuzzamento preventivo della registrazione poche ore prima che andasse in onda. Un gesto voluto dall'amministratore delegato, Fabrizio Salini.















Insomma temendo il giudizio del pubblico, La Rai ha provveduto a qualche "ritocco", ma se i tecnici non fossero riusciti a modificare per tempo, il programma condotto da Antonella Clerici sarebbe saltato, come riporta Marco Antonellis su Affaritaliani. Ora però si rischia l'effetto opposto: infatti diversi telespettatori dopo il fatto accusano la Rai di discriminazione, proprio perché a essere "censurata" è stata l'esibizione di una sessantenne, quando pochi mesi fa, a Sanremo, il twerk di Elettra Lamborghini è stato applaudito.











Il pubblico adesso accusa la Rai di usare due pesi e due misure. Tra chi commenta sul web, si legge: “Un nuovo Torquemada in Rai?” segnala su Twitter un utente, riferendosi al periodo dell’Inquisizione spagnola del Quattrocento.

