Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma stavolta gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip se la sono proprio andata a cercare. Gli autori sono intervenuti per far cambiare discorso ai partecipanti: argomento decisamente troppo hot. Succede tutto di primo mattino, mentre fanno colazione Selvaggia Roma si rivolge a Tommaso Zorzi: “Amore ho visto tutto, ma proprio tutto”.

E Zorzi le chiede: "Ti è piaciuto?". A questo punto Selvaggia sembra voler tornare indietro: "Ho visto tutto ma non ho visto niente". "No amore, non penso… allora sicuramente hai visto male" la replica di Tommaso. Ormai la discussione è iniziata e viene ulteriormente ingigantita, è proprio il caso di dirlo, da Giulia Salemi che afferma: "Amore non hai visto nulla, io dico solo che se vai a cercare nel mio backup dell'iPhone, c'è la foto di Tommaso a Londra ed eravamo tutti a fotografarlo sul letto…".















Insomma si sta parlando delle misure di Tommaso Zorzi che, a quanto pare, sarebbe super dotato. Lui si diverte e chiede conferme anche a Giacomo Urtis che infatti afferma: "È grande e dovrebbe usarlo di più". Di nuovo interviene Giulia Salemi: "No adesso che anche Tommaso faccia la finta santa no ti prego… amore anche tu hai i tuoi flirt". La discussione viene conclusa da Tommaso che ammette: "No amore, sono solo passivo, non lo uso, non l'ho mai usato".















I partecipanti non si trattengono, da Giulia a Giacomo passando per lo stesso Zorzi le allusioni, se non le esplicite ammissioni fioccano, nel silenzio degli altri. Ad un certo punto, però, ecco risuonare nella casa quattro colpi, come un bussare su una porta, per richiamare all'ordine i concorrenti. Che inizialmente non comprendono, tanto che Francesco Oppini chiede: "C'è qualcuno che non ha il microfono?". Qualcuno gli risponde: "Non penso sia un problema di microfono". "Il problema – chiarisce poi Tommaso – è che ce l'hanno tutti!".









È giusto pubblicare anche questo video in cui parlano di cazzi, dato che la censura qui è alta. Tocca a noi conservare e diffondere queste perle ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/tEpN6Vt81i — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 29, 2020

E infatti poco dopo la regia con dei battiti li avvisa di cambiare argomento

Censura at its finest 😭⚰️ #gfvip pic.twitter.com/aMfXQgwQON — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 29, 2020

Argomento troppo hot, si prega di cambiare discorso. Il messaggio è chiaro e gli inquilini si adeguano. Tutto avviene poco dopo un’altra scena decisamente piccante. Giulia Salemi si toglie la maglietta a favore di telecamera, ma non si accorge che ha il reggiseno abbassato. Per alcuni secondi, quindi, la regia ha inquadrato il seno di Giulia e molti fan se ne sono accorti. Tanto che qualcuno commenta: “Se fate girare le tette della Salemi mi inc…o che poverina non si è accorta di niente”.

