Tu sì que vales, succede dopo la finale. La notizia arrivata poco fa

Tu sì que vales, il record da capogiro. Imperdibile come sempre la sfida degli ascolti tv che nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2020, ha visto un dura scalata verso il primo posto in classifica. Su Rai1, infatti, è andato in onda lo speciale AD10S Diego, mentre su canale 5 l’appuntamento imperdibile con Tu sì que vales. Ma chi sarà riuscito ad aggiudicarsi il primo posto?

Sicuramente questo sabato la sfida è stata dura, e per Tu sì que vales poteva arrivare una notizia non troppo felice. Eppure gli ascolti tv concedono sempre grandi colpi di scena, infatti lo speciale AD10S Diego ha tenuto incollati allo schermo ben 2.191.000 spettatori pari all’8.5% di share. Cosa è accaduto, invece, su Canale 5 per la super finale di Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.38 alle 25.38? (Continua a leggere dopo la foto).















Un record inaspettato per il programma che ha intrattenuto la bellezza di 6.165.000 spettatori pari al 33.1% di share. Mai visti numeri simili. E proprio dopo la vittoria finale, il primo classificato Paris ha anche voluto trasmettere un messaggio sui propri social: “Eccomi qua rientrato in stanza, sto ancora wow, vedo ancora le cose d’oro che scendono, sto veramente frastornato, non me l’aspettavo, sinceramente. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, veramente, grazie, e spero di non deludervi, nel senso che non finisce qua”. (Continua a leggere dopo la foto).















Un vero successo dunque, ma cosa è accaduto anche al resto della programmazione? Puntualissimo e aggiornato il sito di Davide Maggio che così riporta. Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.291.000 spettatori (4.6%) e Criminal Minds da 1.264.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 La Bella e la Bestia ha intrattenuto 1.564.000 spettatori (6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 The Bourne Legacy totalizza un a.m. di 931.000 spettatori con il 3.8% di share. (Continua a leggere dopo le foto).









E la sfida prosegue con La7 Un Colpo Perfetto che ha registrato 676.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Un Natale da Favola ha raccolto 486.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Tutta la Verità ha raccolto 505.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Rai Premium la replica di Vite in Fuga sigla lo 0.8% con 211.000 spettatori. Sul 20 l’incontro di Rugby Francia-Italia è la scelta di 281.000 spettatori con l’1% di share.

