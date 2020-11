“Esagerata!”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci stavolta sotto accusa ci sono i suoi stivali: una cifra da capogiro

Elisabetta Gregoraci, la reginetta è ancora lei. La concorrente del Grande Fratello Vip ha nuovamente deliziato il pubblico italiano con un insegnamento di stile. Puntata dopo puntata, il look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci lascia indietro tutte le altre. Nonostante si faccia spesso a gara a superare il suo tocco di classe, la conduttrice non perde occasione per mettere in mostra l’alta moda che caratterizza il suo guardaroba.

L’ennesima puntata del GF Vip si trasforma in una vera e propria passerella. La gieffina si proclama nuovamente reginetta della serata, mettendo in bella mostra una lezione di alto stile. Ormai è fuori dubbio che la Gregoraci vesta solo abiti firmati, ma questa volta ha davvero superato se stessa. Una vera collezione di scarpe griffate, la sua, ma questa volta Elisabetta mette da parte i tacchi a spillo. (Continua a leggere dopo la foto).















Il risultato? Un successo come sempre. Abbinamenti sempre ben pensati e le fan non possono che apprendere come essere sempre di tendenza in ogni occasione. Rimane però un problema: il guardaroba della Gregoraci non è adatto a tutte. Per la puntata del GF Vip, la gieffina ha fatto cadere la scelta super lusso su un paio di stivali dalla forma originale. Impedibile, poi il dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto).















Un look super lusso, dunque. Gli stivali sfoggiati dalla Gregoraci si adattano davvero a ogni occasione. Infatti la conduttrice e showgirl ha dato spesso prova di questo. Casual ma anche sensuali, gli Shark Lock Boots, celebre modello della Maison francese Givenchy, possono accompagnare short metallizzati in rosa, ma persino minigonne dorate. Un abbinamento che si presta tanto agli aperitivi quanto a una passeggiata in centro con le amiche. (Continua a leggere dopo le foto).









Il segreto? Avere il giusto occhio per ogni situazione, caratteristico di tutte quelle donne che amano vestire con stile senza ostentare eccessiva eleganza, ma dando quel tocco di stravaganza e di unicità alla propria immagine. Nello specifico è merito del tagli scelto per lo stivale total black, che riesce a rimanere essenziale ma anche super trendy. Il modello infatti vanta una maxi ghetta che copre il tacco a zeppa. Poi il dettaglio in più ovvero la chiusura a lucchetto metallico posizionata all’altezza del ginocchio a dente di squalo. Ovviamente per ottenere l’effetto ‘wow’ è necessario essere disposti a osare anche con il proprio portafoglio. Il prezzo degli stivali? Cifra quasi tonda ovvero 1.595 euro. Ah…

