Si è fatto conoscere come produttore cinematografico e regista. Poi, dopo essere entrato in confidenza, ha detto di essere un broker particolarmente esperto in investimenti online e criptovalute. Spiegava che i suoi affari erano in grado di fruttare in poco tempo molto denaro. Il piano era semplice: bastava anticipare una somma rilevante e lasciare fare tutto a lui e a un suo socio. In realtà, secondo la procura di Roma, si trattava di un imbroglio.

L'uomo che avrebbe proposto la truffa è Giuseppe Milazzo, una carriera come produttore cinematografico principalmente di film indipendenti e avrebbe raggirato Gianna Orrù, la mmama di Valeria Marini. Nel giro di poco tempo avrebbe convinto la donna a investire con lui più di 335mila euro. I soldi non si sono moltiplicati ma volatilizzati. E anche la Marini sarebbe stata ingannata: era stata lei a presentare l'uomo a sua mamma. Milazzo è indagato per truffa aggravata: indagano il procuratore aggiunto Stefano Pesci e del pm Pietro Pollidori.















Di questo ha parlato Valeria Marini durante l'intervista rilasciata a Verissimo. "Mia madre – ha aggiunto Valeria Marini – è stata truffata per centinaia di migliaia di euro. Un uomo le ha fatto credere di fare falsi investimenti. Questa storia è durata due anni e mezzo, l'ha anche allontanata da me. Non mi rispondeva più al telefono. Anche io in passato sono stata truffata, anche in maniera peggiore. Bisogna denunciare".















A questo punto, Silvia Toffanin chiede a Valeria Marini del fidanzato Gianluigi, ma lei replica: "Con il mio ex fidanzato è finita, è successo una cosa grave. Una tragedia nella tragedia. Ma non ne voglio parlare". L'ex fidanzato Gianluigi Martini, di Valeria Marini, dice che i due si sono allontanati e non risponde alle domande sulla rottura. La situazione era diventata insopportabile afferma Gianluigi e sembra entrarci la mamma di Valeria.











L’ex suocera di Martino non avrebbe sopportato certi atteggiamenti nei confronti della figlia, tenuti dal ragazzo dolo per avere visibilità e notorietà. Barbara D’Urso nei giorni scorsi ha letto durante Pomeriggio 5 la diffida della Marini

