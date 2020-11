“Avete fatto un grosso errore”. Tu sì que vales, Maria De Filippi si ‘scaglia’ contro i conduttori: “Ora può succedere di tutto!”. E per uno dei giurati è panico

Grande finale di Tu sì que vales in diretta con il ritorno in onda del grande Gerry Scotti. A condurre la serata ci hanno pensato Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che sono stati corretti da Maria De Filippi subito all’inizio: “Stasera avete fatto un errore. Avete messo la signora Ferilli accanto a me”. La conduttrice ha continuato dicendo che durante il filmato introduttivo, con tutti i nomi dei finalisti, ha sbagliato a nominare uno dei concorrenti.

La Ferilli, durante il video introduttivo con tutti i nomi dei concorrenti che sono arrivati alla finale di Tu sì que vales, ha sbagliato a citare il nome e Maria De Filippi ha assicurato che quando arriverà il suo momento glielo farà dire a lei, così le risate saranno assicurate. Belen Rodriguez è apparsa sollevata e ha replicato: “Così mi levi un po’ di lavoro, quindi sono contenta”. Dopo il coronavirus Gerry Scotti, con il tampone negativo, è potuto tornare in onda con la finale di Tu sì que vales. Standing ovation per lui e per il suo attesissimo ritorno in giuria. (Continua a leggere dopo la foto)















Si è conclusa l’edizione 2020 di Tu sì que vales: il vincitore è il mago Andrea Paris che ha subito confessato: “Non me l’aspettavo”, oltre al fatto che parte del ricavato andrà in beneficenza per la lotta contro la leucemia (oltre ad aver dedicato la vittoria a Veronica Franco, morta un mese fa). Belen Rodriguez e i conduttori hanno dato appuntamento ai telespettatori per il prossimo anno sperando di ritrovarsi tutti in un mondo in cui ci si posso abbracciare. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo una diretta non facile per i conduttori di Tu sì que vales, tra televoti da far partire (e chiudere), silenzi riempiti a stento, imbarazzi vari, e sbagli di pronuncia, si è arrivati dopo l’una e mezza di notte ad annunciare il vincitore di quest’edizione: Andrea Paris. (Continua a leggere dopo la foto)











Nel corso della puntata Teo Mammucari si è detto felice di vedere Gerry Scotti con dieci chili in meno, e quest’ultimo ha colto la palla al balzo: “Facciamo tutti un grande applauso per tutti quelli che stanno lottando contro il coronavirus”.

