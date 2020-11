Belen Rodriguez e i conduttori hanno dato appuntamento ai telespettatori per il prossimo anno sperando di ritrovarsi tutti in un mondo in cui ci si posso abbracciare. Dopo una diretta non facile per i conduttori di Tu sì que vales, tra televoti da far partire (e chiudere), silenzi riempiti a stento, imbarazzi vari, e sbagli di pronuncia, si è arrivati dopo l’una e mezza di notte ad annunciare il vincitore di quest’edizione: Andrea Paris.

Il prestigiatore di Foligno ha incantato tutti con un numero davvero incredibile che ha coinvolto i giudici e tutto il pubblico in studio. “Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi sono state vicine, in particolare a Veronica Franco che questa sera avrebbe dovuto essere qui – ha commentato Andrea Paris visibilmente emozionato – Una parte del montepremi sarà destinata alla lotta alla leucemia”. Continua dopo la foto















Nell’ultimissima fase della puntata in onda sabato 28 novembre su Canale 5, Paris si è confrontato con Dakota e Nadia, due ballerini che hanno messo in scena un’esibizione particolarmente toccante sulla lotta contro la violenza sulle donne; Kyle Cragle, che ha mostrato grandi doti in un numero che ha mischiato passi di danza, acrobazie e tanta forza; e il ballerino di flamenco El Yiyo, considerato dai giudici un vero talento mondiale. Continua dopo la foto















Ma a tenere banco è soprattutto Sabrina Ferilli protagonista di un fuorionda che non è sfuggito . È successo tutto nel giro di pochi secondi. All’improvviso c’è stato un blackout in studio ed entra un personaggio mascherato da zombie che spaventa Sabrina Ferilli. Non è tutto. La poltrona dell’attrice inizia a roteare per tutto lo studio. Sabrina Ferilli, con la sua proverbiale ironia, commenta. Continua dopo la foto











«Maria ma pure in diretta? Guarda che partono le parolacce. Mi devo levà le scarpe?». Partono le risate in studio. Ma all’improvviso la trasmissione viene interrotta dalla pubblicità. Si sente però in sottofondo: «Vaff***». Il fuorionda fa il giro del web. Su Twitter, i fan commentano: «Ma è Sabrina che ha detto vaff***? Mitica». Continua dopo la foto

Ti potrebbe interessare: “Non ci crederai, ma…”. L’Eredità, Massimo Cannoletta vince ancora! Flavio Insinna senza parole: “È la parola giusta!”