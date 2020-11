Grandissima edizione quella del 2020 di Tu sì que vales: il vincitore è il mago Andrea Paris che ha subito confessato: “Non me l’aspettavo”, oltre al fatto che parte del ricavato andrà in beneficenza per la lotta contro la leucemia (oltre ad aver dedicato la vittoria a Veronica Franco, morta un mese fa). Belen Rodriguez e i conduttori hanno dato appuntamento ai telespettatori per il prossimo anno sperando di ritrovarsi tutti in un mondo in cui ci si posso abbracciare. Dopo una diretta non facile per i conduttori di Tu sì que vales, tra televoti da far partire (e chiudere), silenzi riempiti a stento, imbarazzi vari, e sbagli di pronuncia, si è arrivati dopo l’una e mezza di notte ad annunciare il vincitore di quest’edizione: Andrea Paris.

Nel corso della puntata Teo Mammucari si è detto felice di vedere Gerry Scotti con dieci chili in meno, e quest’ultimo ha colto la palla al balzo: “Facciamo tutti un grande applauso per tutti quelli che stanno lottando contro il coronavirus”. E anche la Scuderia Scotti a Tu sì que vales ha avuto il suo vincitore: Antonio Sorice, il concorrente che prima scalda il pubblico con lo yoga e poi canta (stasera ha dato de cretino a Rudy Zerbi). (Continua a leggere dopo la foto)















Gerry Scotti ha annunciato che viaggerà verso La California (Toscana) e anche il prossimo anno Piero e la sua apetta sarà un protagonista imprescindibile. E a proposito di Scuderia, nell’ultima puntata Gerry Scotti non poteva non concludere anche il circuito con i suoi talenti sgangherati. (Continua a leggere dopo la foto)























E proprio uno di questi, dedito allo yoga, si è esibito, salvo poi avvertire Rudy Zerbi (il quale si era messo il suo turbante giallo): “Non fare il cretino, ridammelo”. Lui ha ricevuto anche l’appoggio di una divertita Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante l’esibizione di uno dei talenti della Scuderia Scotti la conduttrice Maria De Filippi ha versato un po’ dell’acqua sulla testa di Rudy Zerbi a Tu sì que vales, che si è sentito dare del cretino (e ha confessato di essere innamorato pazzo di un finalista). Proprio durante lo scontro verbale tra il concorrente e Rudy Zerbi, Gerry Scotti ha stuzzicato il primo: “Saltagli addosso”.

Ti potrebbe anche interessare: “Mi sento in colpa…”. Fedez terrorizza Leone. Il gesto del cantante sconvolge il figlio: cosa ha fatto