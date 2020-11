Nella puntata di sabato 28 novembre di ‘Amici 20’ è andato in scena un botta e risposta tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha immediatamente salutato la Cuccarini e poi le ha chiesto: “Tu conoscevi già la Celentano?”. La risposta è arrivata subito e Lorella ha detto che la conosceva ovviamente già da prima. Anzi, nei suoi confronti prova anche molta stima. Rivolgendosi sempre all’ex presentatrice de ‘La vita in diretta’, ha esclamato: “Vediamo alla fine dell’anno”.

Alessandra ha affermato: "Sai che una volta Maria salutava me quando entrava?". E Lorella ha lanciato la provocazione: "Sei gelosa? Forse un pochino?". Ma non si è trattato dell'unico momento ad alta tensione nella scuola. Infatti, anche altri due insegnanti si sono scontrati davanti a tutti. Stiamo parlando dei maestri di canto Rudy Zerbi e Arisa, con quest'ultima che debutta proprio quest'anno in questa veste dopo aver sostituito Stash, che molto presto sarà papà per la prima volta.















Il tutto è iniziato quando ha avuto luogo la sfida tra Leonardo e Gregory. Quest'ultimo è stato voluto dalla donna, che avrebbe desiderato averlo come sostituto dell'attuale studente. Leonardo invece è apprezzatissimo da Zerbi, ma per Arisa ci sono altri ragazzi che meriterebbero molto di più. Un po' per ripicca lui ha quindi risposto facendo andare in sfida Giulio, uno dei preferiti di lei. Per quanto riguarda Leonardo, è riuscito nell'intento di confermare il suo banco nella scuola.















Invece Giulio non ce l'ha fatta ed è stato sconfitto dal rivale, perdendo dunque la gara. Daddy ha fatto il suo ingresso tra gli applausi scroscianti del pubblico. Ma gli altri alunni hanno accolto con le lacrime l'eliminazione dell'ormai ex compagno di avventura. Dopo essersi scontrato per l'ennesima volta con Rudy, Arisa ha esclamato: "A quanto pare, io e Rudy non abbiamo gli stessi gusti musicali". E poi è arrivato il gesto clamoroso e inaspettato della donna, mentre il collega parlava.









Proprio mentre Rudy Zerbi stava imbastendo un nuovo discorso, Arisa ha iniziato a cantare sopra di lui. La situazione nella scuola è già incandescente e sono proprio gli insegnanti i maggiori protagonisti di litigi e battibecchi. Per Maria De Filippi quest’anno probabilmente non sarà facile mantenere la calma in ogni puntata. E non osiamo pensare cosa potrà accadere al serale tra qualche mese.

