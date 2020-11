Nella nuova puntata del sabato di ‘Amici 20′ è andato in scena un siparietto decisamente molto particolare tra due delle protagoniste del programma condotto da Maria De Filippi. Ed è stata quest’ultima, in modo un po’ inconsapevole, a far cominciare una polemica. Quest’anno, come ben sapete, è stata scelta Lorella Cuccarini come insegnante di ballo al posto di Timor Steffens, che ha lasciato la trasmissione. Alla domanda posta dalla padrona di casa, Lorella ha risposto punzecchiando.

Infatti, una volta entrata in studio, la De Filippi ha immediatamente salutato la Cuccarini e poi le ha chiesto: “Tu conoscevi già la Celentano?”. La risposta è arrivata subito e Lorella ha detto che la conosceva ovviamente già da prima. Anzi, nei suoi confronti prova anche molta stima. Rivolgendosi sempre all’ex presentatrice de ‘La vita in diretta’, ha esclamato: “Vediamo alla fine dell’anno”. “Vediamo se resisto” è stata la replica ulteriore di Lorella. Ed ecco arrivare l’intervento della Celentano. (Continua dopo la foto)















Alessandra ha affermato: “Sai che una volta Maria salutava me quando entrava?”. E Lorella ha lanciato la provocazione: “Sei gelosa? Forse un pochino?”. Dunque, momento davvero particolare, con il pubblico da casa che avrà comunque gradito questo sketch inaspettato. Anche la nuova arrivata Arisa e Rudy Zerbi si sono battibeccati un po’. Ma ritornando al duo Cuccarini-Celentano, Maria De Filippi ha ripreso la parola fornendo il suo giudizio sulla nipote di Adriano Celentano. (Continua dopo la foto)















Maria ha dichiarato in seguito: “Alessandra non è gelosa, è proprio scompensata”. Invece Arisa e Zerbi hanno dialogato animatamente a causa dell’allieva Letizia. Visto che lui aveva criticato la ragazza ancora prima di vederla esibire, la cantante ha detto: “Prima devi ascoltarla”. Ma Rudy ha replicato: “L’ho ascoltata. La mia opinione non è a priori”. Tenuto conto che siamo ancora gli inizi del talent show, si preannuncia un’annata caratterizzata da molte discussioni. (Continua dopo la foto)









Nella scuola di ‘Amici 20’ stanno già uscendo fuori i primi interessi tra gli allievi. Martina è stata protagonista di un avvicinamento pericoloso con Aka7even: sdraiati sul divano, uno sull’altra in atteggiamenti non sembravano semplici coccole tra amici che vogliono sostenersi e scambiarsi gesti affettuosi. A un certo punto inoltre il viso di Aka7even si è ritrovato a pochi centimetri dal viso di Martina.

