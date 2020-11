“Con lui non ho mai ricucito”. Alfonso Signorini, esce fuori solo ora: perché il super vip non lo ha mai perdonato

Alfonso Signorini, la confessione mai fatta prima. Per il Grande Fratello Vip l’avventura proseguirà fino al mese di febbraio. Il padrone di casa non può che dimostrarsi entusiasta per la decisione presa. Un momento delicato per l’emergenza sanitaria ancora in corso che il programma potrebbe, a detta del conduttore, portare una ventata di ottimismo. Poi però la confessione.

Durante un’intervista rilasciata per La Stampa, il noto e apprezzato Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune rivelazioni. Non solo in merito al programma che lo vede alla guida del timone. Alfonso Signorini si dice felice di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip: “Fare due appuntamenti alla settimana con questi risultati, dopo 20 anni di vita di un programma, è veramente tanto. E soprattutto era insperato il successo nei trend topic dei social. Questo ci ha fatto dire proseguiamo”. (Continua a leggere dopo la foto).















E aggiunge: “Se ti interessi agli altri significa che sei curioso, vivo, positivo”. Ovviamente tutto questo non avverrà senza lasciare qualche segno in alcuni concorrenti: “Francesco non riuscirà a mollare Tommaso Zorzi. Elisabetta dopo aver parlato con il figlio Nathan credo che rimarrà”. Poi il punto di vista del padrone di casa sul rapporto con Flavio Briatore: “Per me è vero che lui le ha chiesto di risposarlo, ma non lo ammetterà mai. Secondo me se la sposerebbe domani mattina”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma le rivelazioni del conduttore includono anche un altra faccia della medaglia, ovvero quel rapporto mai ricucito con Riccardo Muti: “C’è una persona che io stimo tantissimo con cui non ho più ricucito, il maestro Riccardo Muti. Ero un giornalista di chiara ambizione e pubblicai un gossip ‘sentimentale’ su di lui. Ecco non avere la stima di una persona che ammiro immensamente mi dispiace molto. Chiesi anche a Pavarotti di metterci una buona parola, ma niente”. (Continua a leggere dopo le foto).









E sempre riguardo il padrone di casa del reality, nelle ultime ore il web ha appreso che nei corridoi della Mediaset sia correndo aria di grandi cambiamenti, che potrebbero portare alla decisione di vedere slittare di qualche settimana la messa in onda di C’è Posta per Te o togliere ad Alfonso Signorini il sabato sera a favore di Maria De Filippi. Vedremo come andrà a finire.

