Antonella Clerici, hai capito… Festa grande per la conduttrice: la notizia “wow” è arrivata poco fa

Colpo di scena per la sfida degli ascolti tv. I telespettatori italiani hanno modo di assistere a una competizione entusiasmante quando si tratta di programmazione televisiva. Una sfida che ha visto disputarsi il primo posto in classifica da un lato The Voice Senior su Rai Uno e dall’altr Il silenzio dell’acqua 2 su Canale 5. Come sta procedendo nello specifico la seconda stagione della fiction?

Un risultato che porta Il silenzio dell’acqua a qualificarsi con un share pari all’11%, ovvero un totale di 2.603.000. Sono dunque otto i punti di share in meno rispetto quelli totalizzati dal colosso di Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip. E la dice lunga anche su la sfida degli ascolti che ha visto qualificarsi al primo posto Antonella Clerici, l’insuperabile. (Continua a leggere dopo la foto).















Infatti sono stati intrattenuti circa 4.483.000 di spettatori, con uno share del 19.8%, un risultato che per l’ex conduttrice di La Prova del cuoco la dice lunga sull’approvazione pubblica che ha sempre caratterizzato la sua carriera televisiva. La padrona di casa della prima serata Rai è lei, e a seguire tutto il resto. Scopriamo insieme i restanti dati Auditel raccolti il 27 novembre. (Continua a leggere dopo la foto).















I primi due posti sono stati seguiti da Rai Due – The Rookie con 1.355.000 di spettatori e il 5.1% di share; dunque Rai Tre – Titolo V con 530.000 spettatori e il 2.3% di share e Rete 4 – Quarto Grado con 1.353.000 di spettatori e il 6.8% di share. Immancabile su Italia 1 – Freedom con 1.347.000 di spettatori e il 6.2% di share; quindi La7 – Propaganda Live con 1.064.000 di spettatori e il 5.4% di share. (Continua a leggere dopo le foto).









Hanno seguito TV8 – Quattro Ristoranti: 420.000 spettatori e l’1.8% di share; Nove – Fratelli di Crozza: 1.814.000 di spettatori e il 6.8% di share; Real Time – Bake Off Italia: 1.004.000 di spettatori e il 3.8% di share. Stabile Maria De Filippi con Amici: 3% di share. Una sfida che promette sempre grandi colpi di scena.

“L’ex di Belen (e non solo) al GF Vip”. La voce già rimbomba ovunque