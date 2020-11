Continuano a circolare voci con sempre maggiore intensità, riguardanti i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa e prenderanno parte al ‘Grande Fratello Vip’. Gabriele Parpiglia – in collegamento a Casa Chi – ha svelato che gli autori del reality avrebbero messo gli occhi sulla biondina dell’ultima edizione di ‘Temptation’, Carlotta Dell’Isola. “Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare e da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola”. Ma non solo.

Prima il giornalista ha detto ancora sulla donna: “So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello Vip. Carlotta recentemente è stata anche al Maurizio Costanzo Show ed è venuta fuori per la sua simpatia, ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia”. Successivamente ha spostato le sue attenzioni su un altro possibile ingresso nella casa più spiata d’Italia. E si tratterebbe di un ex fidanzato di Belen Rodriguez. (Continua dopo la foto)















Durante ‘Casa Chi’, stando a quanto scritto dal sito ‘Biccy’, Parpiglia avrebbe tirato fuori il nome di Gianmaria Antinolfi: “Forse ci sarà anche un maschio alfa. Un maschio alfa è stato cercato. Vi dico che non è famoso in televisione. Quella del GF Vip è stata una ricerca dettagliata. Lui è molto famoso grazie a Chi, però non l’abbiamo mai intervistato. Lui ha avuto molte fidanzate famose. Ha tenuto banco tutta l’estate sulle copertine dei settimanali, ma poi in seguito è svanito nel nulla”. (Continua dopo la foto)















Il suo scoop è continuato così: “Sì, è Gianmaria Antinolfi. Lui è l’ex compagno di Belen Rodriguez, Dayane Mello, pare abbia conosciuto anche Soleil Sorge. In questo caso però metto un freno sul suo ingresso, perché so che deve ancora capire bene. Si tratta del prolungamento fino a febbraio, che potrebbe influire sulle sue attività lavorative. Però so che Antinolfi è il maschio alfa, se entrasse scatenerebbe delle dinamiche”. Staremo a vedere se accetterà la corte di Signorini. (Continua dopo la foto)









Intanto, un ex concorrente del programma, Massimiliano Morra, ha fatto un dietrofront a ‘Verissimo’ sul famoso ‘Aresgate’: “Nessuno mi ha mai obbligato. Il sistema mi ha consigliato di costruire una finta storia per promuovere la fiction in cui ero protagonista. Ero giovane e avevo solo un obiettivo: diventare attore. Non avevo neanche altre relazioni stabili perché non volevo distrarmi dal mio lavoro”.

