Cantante e mamma vip, Viviana Stucchi conquista The Voice Senior. Ma sapete chi è suo figlio?

Tra le sorprese della prima puntata di The Voice Senior c’è stata Viviana Stucchi. Originaria di Bellusco, un paesino della Brianza, è da poco in pensione e ha sempre fatto la docente di educazione fisica. La sua non è la prima apparizione televisiva. Tanti anni fa, infatti, la concorrente di The Voice Senior ha vinto lo Zecchino D’Oro con “Il pulcino ballerino” e, da allora, la passione per il canto è rimasta.

La canzone ottenne un grandissimo successo e fu quella, tra quelle presentate allo Zecchino d’Oro, ad aver registrato il più alto numero di vendite. Viviana Stucchi fu perfino invitata in Germania, a cantarla di fronte agli operai italiani delle fabbriche della Volkswagen. (Continua a leggere dopo la foto)















Partecipò al Festival Internazionale dei Ragazzi di Sanremo, nell’edizione del 1965, con la canzone Il ritratto della mamma, a cui partecipò anche Carla Bissi, meglio nota come Alice. È docente di Educazione Fisica presso le scuole medie di Mezzago. L’8 gennaio 2011 torna a Attenti a quei due – La sfida cantando insieme a Fabrizio Frizzi la stessa canzone che l’ha resa nota. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul palco di The voice of Italy si è esibita con il tormentone sanremese targato Elettra Lamborghini, “Musica (e il resto scompare)”, e ha conquistato tutti e quattro i giudici. Viviana Stucchi non è solo una cantante e concorrente del talent di Rai Uno, ma è la mamma di un volto noto al pubblico, soprattutto a quello Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)









Si tratta di Luca Vismara, ex alunno di Amici (l’edizione numero 17) ed ex naufrago all’Isola dei Famosi, dove si piazzò tra i primi in classifica. Oltre a cantare, la mamma di Luca Vismara si è anche esibita con una danza sensuale conquistando Loredana Bertè, Clementino, Al Bano e Jasmine Carrise. Viviana ha scelto la squadra di Clementino.

“Ho pianto, non devi dire quella parola!”. Volano stracci tra gli ospiti di Pomeriggio 5