Altra puntata incandescente a ‘Pomeriggio 5’. Nell’ultimo appuntamento della settimana è andato in scena un momento davvero molto particolare. Si stava parlando dell’ex Ken umano, oggi diventato Jessica Alves dopo gli interventi chirurgici. Uno degli ospiti presenti in studio avrebbe apostrofato in malo modo Jessica e a reagire è stata un’altra protagonista vip presente in studio. Sulla questione è dovuta intervenire Barbara D’Urso, la quale ha cercato di fare chiarezza sull’accaduto.

Il chirurgo Lorenzetti ha infatti affermato: "Ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c'è nulla di femminile, è solo un'esagerazione. Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi solo il grasso. Il tuo percorso chirurgico è di follia. Tu non vai dai migliori dottori al mondo, la gente seria non fa queste cose orrende".















Il chirurgo non si è fermato qui con le invettive: "I chirurghi plastici seri non creano mostri del genere. Una cosa è la transizione, un'altra è far diventare le persone dei mostri. Folli loro e folle tu. Sì, io lo dico che sei un mostro. Non ti vorrei mai come paziente". Ad intervenire su queste parole è stata Francesca Cipriani: "Ho pianto dopo aver sentito Lorenzetti parlare di mostro, ci voleva un minimo di umanità". Ma la padrona di casa ha parlato solamente di un malinteso.















Lorenzetti aveva fatto quelle dichiarazioni durante l'appuntamento a 'Live – Non è la D'Urso'. Ma Barbarella ha difeso l'uomo: "Io l'ho capito, nessuno ha mai messo in dubbio il percorso di Jessica e la sua transessualità". E il chirurgo ha affermato: "Ho il rispetto più assoluto per chi decide di fare quel percorso. Sono contro tutte le esagerazioni quando si parla di chirurgia estetica e chi si presta va a creare dei mostri. Non ho detto che Jessica è un mostro", ha concluso il medico.









Mercoledì scorso Carmelita si è emozionata in diretta televisiva. Queste sono state le parole proferite dalla conduttrice televisiva: “Diego Armando Maradona è morto, ce lo ha confermato Cristiana Sinagra, mamma del figlio Diego Armando Junior. Il figlio è una nostra creatura, lo abbiamo aiutato a recuperare il rapporto con il padre”. Poi la padrona di casa della trasmissione Mediaset ha anche aggiunto di aver provato a telefonare al figlio.

