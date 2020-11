Nella serata del 27 novembre non è andata in onda la puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, l’appuntamento del venerdì è stato eliminato per lasciare spazio alla fiction ‘Il silenzio dell’acqua 2’ con Ambra Angiolini. E in queste ore si è materializzato nella casa più spiata d’Italia l’ingresso a sorpresa di Alfonso Signorini. Un gesto inaspettato, che praticamente nessuno pensava di poter vedere, nemmeno ovviamente i concorrenti, che sono rimasti stupiti da questa irruzione.

E sono spuntate fuori le motivazioni di questa sua apparizione. Innanzitutto, ha svelato agli inquilini del reality show che non sarebbe andata in onda la puntata, quindi il prossimo appuntamento in diretta è previsto per lunedì 30 novembre. Signorini ha voluto parlare a fondo con tutti i concorrenti e si è soffermato su una 'vippona' in particolare. Ha dunque mostrato la sua vicinanza ai concorrenti, ma poi ha rilasciato un'affermazione molto netta e importante. Ecco cosa è successo.















Nonostante il suo intento fosse quello di capire come stessero tutti, ha compreso che colei che sta soffrendo di più il fatto che il programma terminerà a febbraio prossimo è Elisabetta Gregoraci. Per questa ragione le ha detto: "So che stai pensando di abbandonare il reality, ma le persone che ti vogliono bene vogliono che tu rimanga nella casa. Tuo figlio, Flavio, sono tutti contenti di vederti qui dentro". L'ex moglie dell'imprenditore ha ascoltato con piacere queste parole.















Signorini, rivolgendosi a tutti, ha comunicato: "Non mollate! Però almeno per questa sera potrete rilassarvi perché la puntata non ci sarà. Ma vi preannuncio che ci saranno dei cambiamenti sugli appuntamenti in prima serata. Ho una sorpresa per voi però che vi aspetta nel confessionale". A quel punto, Tommaso Zorzi si è recato all'interno del confessionale ed ha preso una busta alquanto misteriosa. Poi è ritornato dal resto dei compagni di avventura e ha letto il contenuto.









Zorzi ha quindi iniziato a leggere: “Cari Vip, Alfonso e il Grande Fratello vi invitano questa sera ad una serata cinema”. Poi il padrone di casa del reality show ha concluso: “Spero che vi faccia piacere, io vi continuerò a guardare e mi raccomando Vip, continuate così, forza!”. Sui volti dei protagonisti si è potuta notare tantissima emozione. Indubbiamente Signorini ha dato loro una scarica di adrenalina.

