Nelle ultime ore ‘Uomini e Donne’ è finito nel vortice delle proteste per il cambio della sigla. Una decisione epocale, che quasi tutti hanno accolto malamente. Adesso il nuovo jingle si chiama ‘As cool as’ ed è di Andy L, nome d’arte del musicista Andy Lewis. Si tratta per la precisione di un loop creato ad arte sfruttando una piccola sezione di un suo brano. E se in un primo momento alcuni potrebbero aver pensato ad un errore, nella giornata odierna è arrivata la conferma.

Sui social ecco quali sono state le principali reazioni: “Non mi fa impazzire”, “Fa schifo, rimettete quella vecchia”, “Faranno come per UnoMattina. Qualche anno fa hanno cambiato la sigla, per poi tornare dopo una stagione a quella storica”, “Sì, è carina, ma anche l’altra lo era”, “Questa è davvero pessima”, “Vorrei piangere”, “La vera domanda è: perché?”, “Ma che avete fatto!?”. Ma nella puntata del 27 novembre è accaduto anche un altro episodio particolare con protagonista Gianni Sperti. (Continua dopo la foto)















C’è stato un confronto acceso tra l’opinionista del dating show di Maria De Filippi e la dama Maria. Gianni ha confessato davanti a tutti di avere una considerazione negativa nei confronti della donna, che ritiene antipatica, non sincera. Ma a quel punto la protagonista di UeD ha ammesso di aver iniziato una conoscenza al telefono con il cavaliere Simone. Sì, proprio lui. Infatti con l’uomo ha avuto più di uno scontro in passato. Ed ecco che è arrivata la reazione sorprendente. (Continua dopo la foto)















Gianni Sperti è infatti caduto dalla sedia e ha fatto finta di avere un vero e proprio svenimento, dopo aver appreso questa notizia. Queste le sue parole: “Scusate, ma ho avuto un mancamento”. Ovviamente in studio tutti sono scoppiati a ridere, anche se in un primo momento in molti si saranno un po’ spaventati pensando che si stesse davvero sentendo male. Successivamente, l’opinionista della trasmissione in onda su Canale 5 ha rincarato la dose contro Maria. (Continua dopo la foto)









Sperti ha infatti commentato ancora: “Non riesco a sopportarla Maria. La trovo finta, il suo comportamento è finto. Si intromette sempre”. Quando si è lanciato per terra, a stupire è stata l’immediata replica dell’altra opinionista, Tina Cipollari: “Io spero che un giorno ti fai male sul serio”. Il siparietto si è chiuso qui, ma siamo certi che nei prossimi giorni proseguirà la diatriba tra Gianni e la dama Maria.

