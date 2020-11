Nella puntata di giovedì 26 novembre 2020 a Pomeriggio 5 c’è stata una telefonata al veleno di Cristiana Sinagra, ex compagna di Diego Armando Maradona dal quale ha avuto Diego Jr nel 1986. Cristiana Sinagra ha chiesto rispetto per la memoria di Diego Armando Maradona. L’ex compagna della leggenda del Napoli e madre di Diego Armando Maradona Junior ha parlato a “Pomeriggio Cinque” lancando diverse frecciatine.

“Abbiamo il cuore a pezzi – dice in collegamento – provo un un grande dolore, anche per mio figlio. Quando è entrato per la prima volta a casa di mio figlio, mi ha abbracciato come fosse il primo giorno”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex compagna di Maradona ha parlato anche della registrazione di una sua telefonata poi riutilizzata in televisione. Cristiana non ha fatto nomi ma la trasmissione era La vita in diretta di Alberto Matano: “Sono stata inondata di chiamate in queste ore. Una è stata registrata a mia insaputa ed è stata mandata in onda su un’altra rete nazionale. Non c’è più rispetto. Chi mi ha registrato era una signora”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Tu sai, Barbara, che io ti voglio bene, tu ci sei sempre stata per noi ed io ho deciso di parlare solo con te. Oggi io ho scoperto che, rispondendo ad un numero privato, mi è stata registrata una telefonata a mia insaputa che è andata poi in onda su un’altra rete nazionale. Questo io lo trovo alquanto vergognoso perchè mi rendo conto che oggi non c’è più rispetto per il dolore altrui. Posso garantirti che non finirà qui”, ha detto la Sinagra nella telefonata di ieri a Pomeriggio 5. (Continua a leggere dopo la foto)









E non è tardata ad arrivare la replica di Alberto Matano. Come scrive Gossip.it, che ha riportato anche il video della telefonata tra la giornalista Rai e la Sinagra, il giornalista ha mostrato il video integrale della telefonata tra la sua giornalista e Cristiana Sinagra. Al termine della chiamata si sente benissimo la napoletana che dà il suo consenso a trasmettere quella conversazione in tv.

“Sono distrutto”. Tutto il dolore di Morgan, quella perdita è difficile da sopportare