La decisione di posticipare la fine del ‘Grande Fratello Vip’ nel febbraio 2021 ha sconvolto la serenità della casa. Sono in tanti a soffrire per questa scelta della produzione, una fra tutte Elisabetta Gregoraci, pronta ad andarsene nei primi giorni di dicembre. In queste ore a crollare è stato Tommaso Zorzi, che ha mostrato tutta la sua tristezza per ciò che potrebbe accadere ad un altro concorrente. L’influencer è sembrato letteralmente disperato e non sa proprio come reagire.

La sua malinconia è evidentissima ed è riuscito a sfogarsi in queste ore, perché da solo non sa come affrontare la situazione. Tommaso si è recato in una stanza del ‘GF Vip’ per non influenzare le scelte di Francesco Oppini. Infatti, è per quest’ultimo che non sta bene psicologicamente. Il gieffino ha confessato di stare molto male e nel caso in cui il coinquilino prendesse la decisione di abbandonare il reality show, lui ne soffrirebbe maledettamente. Ma vediamo che cosa ha detto. (Continua dopo la foto)















Zorzi ha esordito, dicendo: “Io sono disperato che tu te ne voglia andare. Non lo faccio vedere, ma sono disperato. Io faccio vedere solo l’1% della mia disperazione. Per me è come vivere con un gatto che ha 27 anni e ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Ma come ti ho detto, ti appoggio in tutte le tue scelte. Io sono andato di là perché stavo malissimo. Non volevo che mi vedessi stare male per poi influenzarti in un modo o nell’altro”. Ed ecco giungere la replica di Oppini. (Continua dopo la foto)















Anche il figlio di Alba Parietti ha confidato di non essere in uno stato positivo: “Anch’io non lo faccio vedere perché non voglio farlo pesare su di te e altre persone in casa. Non voglio angosciare nessuno. Ma sono disperato del fatto che potrei pensare di andarmene. Pensa come sono messo io. Aspettiamo di vedere cosa succederà, la vita è adesso, ma poi perché devi dire del gatto. Non devi viverla così, perché poi angosci anche me perché ti vedo così”, ha proseguito. (Continua dopo la foto)









Francesco ha concluso il suo discorso, invitando Zorzi a sfogarsi con lui: “L’ultima cosa che voglio è dare problemi alle persone con cui sto bene. Se stai male e vuoi piangere puoi farlo con me, piuttosto lo facciamo insieme. A questo punto penso che sia meglio che me ne vada prima, almeno non ti angoscio”. Lunedì prossimo, durante la diretta, capiremo sicuramente molto di più. Per i vipponi l’umore non è dei più alti.

“Bianca Guaccero…”. Detto Fatto, la soffiata dopo lo scandalo del tutorial della spesa. Cosa succede in Rai