Sono pesantissimi gli strascichi della polemica che ha investito Detto Fatto dopo l’ormai famoso tutorial della spesa andato in onda 24 novembre. Protagonista del filmato la pole dancer Emily Angelillo, ripresa nello studio di Bianca Guaccero mentre sfila con i tacchi alti e finge di prendere qualcosa sugli scaffali in alto o in basso.

Un tutorial molto dettagliato in cui si spiega come camminare con il carrello oppure come arrampicarsi per prendere i prodotti senza sembrare goffe. Tutto materiale che il web non ha gradito. "Anni e anni di lotte per la parità buttati nel ce**o, con un tutorial su come sculettare al supermercato, tra l'altro in un momento in cui la raccomandazione principale è: affollare questi posti il meno possibile. E soprattutto: se si pensa che il 'palcoscenico' di una donna sia la corsia di un supermercato, complimenti davvero!", ha sbottato una utente del web. E come lei in motli hanno scatenato una vera e propria rivolta social.















Dopo la polemica il programma è stato sospeso. La decisione – secondo quanto apprende l'Ansa – è stata presa dall'amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico. Salini aveva commentato con toni senz'appello il caso del cosiddetto tutorial per "fare la spesa in modo sexy", annunciando un'istruttoria "per accertare le responsabilità".















E' "un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai" aveva detto nel pomeriggio. La puntata di oggi del programma condotto da Rai2 da Bianca Guaccero non è andata in onda perché – spiegano da viale Mazzini – era registrata e non sarebbe stato possibile trasmettere alcun messaggio di scuse sull'accaduto.









In questi giorni si è mormorato di un ritorno in onda previsto per lunedì 30 novembre, ma secondo quanto appreso da Blogo così non sarà. “È in atto in Rai una forte discussione che riguarda questo programma e sulla sua effettiva utilità nel pomeriggio di Rai Due”, si legge sul sito. Secondo Blogo, infatti, il programma non tornerà tanto presto. In Rai starebbero valutando uno stop almeno fino all’8 dicembre con un cambio radicale alla squadra che lavora al programma. Cambieranno il capo struttura e gli autori ma Bianca Guaccero resterà al timone.

