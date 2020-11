“Di nuovo? Ma è un incubo!”. GF Vip, nuovo messaggio aereo per Elisabetta e Pierpaolo. Quella scritta choc scatena il caos

Qualche giorno fa un aereo aveva sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che gli inquilini di Cinecittà possono leggere messaggi dei fan da aerei in volo. Come spesso è accaduto Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli erano i destinatari. Il messaggio sul velivolo recitava testualmente: “Eli, dai questo bacio a Pier?”. A quel punto l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha subito approfittato della situazione per dare vita ad un siparietto molto divertente.

Ha provato ad avvicinarsi ad Elisabetta per darle un bacio, ma non aveva intenzione di farlo. Ma la show girl calabrese ha reagito in maniera ancora più interessante, allontanandosi subito dal giovane per evitare il contatto fisico. In seguito è intervenuta Stefania Orlando, la quale ha detto: "Infatti è colpa di Elisabetta se hanno allungato, per darvi più tempo".















Nelle ultime ore un altro aereo è stato avvistato dai "vipponi". E anche in questo caso si parlava dei "Gregorelli" con un messaggio neanche troppo velato indirizzato a Giulia Salemi. Da quando l'influencer è entrata nella casa, il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta è stato ancora più traballante. Non solo: Giulia ed Elisabetta hanno litigato dopo che Alfonso Signorini ha rivelato uno scoop di qualche anno fa quando la Salemi è stata invitata in Sardegna da amici, che a loro volta sono amici di Flavio Briatore. Elisabetta non l'avrebbe salutata e l'avrebbe squadrata dall'alto in basso.















Il velivolo trascinava la scritta: "Elisabetta e Pierpaolo, non cancellate 70 giorni di emozioni. Giulia be quiet". A quel punto Pierpaolo è corso ad abbracciare Elisabetta e ha osservato alla reazione di Giulia. Pretelli sta cercando di allontanarsi dalla Gregoraci e ha spiegato che non vuole precludersi alcuna conoscenza in considerazione della scelta da parte della conduttrice di rimandare qualsiasi discussione sul loro rapporto quando il reality sarà finito.









Giulia Salemi, che ha più volte espresso la volontà di non legarsi a nessuno durante questa edizione del Grande Fratello Vip per non ripetere quanti accaduto qualche edizione fa con Francesco Monte, è rimasta interdetta e ha così commentato l’ennesimo aereo che ha sorvolato la casa: “Non voglio passare per la sfascia coppie. Mi sembra un déjà-vù, è un incubo che ho già vissuto e non voglio rivivere. In sto in egual modo con tutti. Ho la coscienza pulitissima e faccio sogni sereni”.

