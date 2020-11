Cristiano Malgioglio è nella lista dei dieci nuovi concorrenti che entreranno nella Casa del GF Vip in quella che molti definiscono la fase due del programma edizione 2020-2021. Fase due, perché il reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà fino a febbraio scavallando la data di conclusione che i vipponi avevano letto nel contratto con Mediaset, ovvero il 4 dicembre.

Il cantante aveva rivelato che presto avrebbe preso parte al reality show di canale 5 e su Instagram Malgioglio ha annunciato che varcherà la porta rossa lunedì prossimo. Inutile dire che la notizia ha fatto impazzire di gioia i suoi fan e gli appassionati del reality show. Malgioglio, infatti, è stato concorrente anche dell'edizione numero tre del GV Vip e durante la sua permanenza aveva regalato siparietti e perle che hanno fatto divertire i telespettatori del reality show.















"Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedì prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello Vip. Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid, come a molti di noi, ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me", ha scritto il cantante sul suo account Instagram.















Malgioglio ha spiegato perché ha deciso di ripetere questa esperienza: "Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all'amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perché io non sono né l'uno e nell'altro. SONO UNO DI VOI. [. . .] Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo….Vi amo".









Senza specificare se sarà un nuovo concorrente o un ospite speciale come Giacomo Urtis, entrato in casa per lanciare bombe gossip sui concorrenti, ha fatto una richiesta particolare al conduttore. “Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi vippone e tanto meno vip”, ha detto il paroliere. “Io non sono né l’uno e né l’altro. Sono uno di voi. La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena”, ha concluso.

