Grandi novità per ‘Uomini e Donne’. Il programma condotto da Maria De Filippi ha deciso di svoltare e di voltare pagina, prendendo una decisione decisamente storica. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di rendersi conto immediatamente di una variazione decisamente epocale. E tra il pubblico c’è chi ha apprezzato questa nuova ventata e c’è chi invece è già nostalgico e non avrebbe mai voluto assistere ad una cosa del genere. La novità non riguarda dame e cavalieri.

A proposito dei protagonisti del dating show, Riccardo Guarnieri è sempre più popolare. Ma l’ombra di Ida Platano non lo molla. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne hanno sorpreso tutti quando hanno fatto sapere di aver deciso di frequentarsi di nuovo. Una situazione impensabile fino a poco tempo fa. Ma adesso andiamo a svelarvi cosa è cambiato nella trasmissione in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, che sta già scatenando numerose reazioni. (Continua dopo la foto)















Come i telespettatori avranno notato, nella puntata del 26 novembre è stata ascoltata una nuova sigla. Non più dunque il motivetto storico che tutti conoscevano alla perfezione. Adesso il nuovo jingle si chiama ‘As cool as’ ed è di Andy L, nome d’arte del musicista Andy Lewis. Si tratta per la precisione di un loop creato ad arte sfruttando una piccola sezione di un suo brano. E se in un primo momento alcuni potrebbero aver pensato ad un errore, nella giornata odierna è arrivata la conferma. (Continua dopo la foto)















Nella giornata del 26 novembre, la musica è stata fatta risuonare in occasione dell’ingresso della nuova arrivata Marianna e della corteggiatrice di Davide, Beatrice. Oggi, quando ci sono stati altri protagonisti che sono entrati in studio, è arrivata la certezza assoluta. La sigla è stata sostituita ufficialmente. Ma su Twitter e anche su Youtube sono in tanti a scagliarsi contro questa scelta. In particolare, un utente ha scritto: “Ma cos’è questa musica?”. Staremo a vedere se ci sarà un ripensamento. (Continua dopo la foto)









Su Youtube ecco quali sono stati gli altri commenti degli internauti: “Non mi fa impazzire”, “Fa schifo, rimettete quella vecchia”, “Faranno come per UnoMattina. Qualche anno fa hanno cambiato la sigla, per poi tornare dopo una stagione a quella storica”, “Sì, è carina, ma anche l’altra lo era”, “Questa è davvero pessima”, “Vorrei piangere”, “La vera domanda è: perché?”, “Ma che avete fatto!?”.

