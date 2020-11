In molti lo considerano il vincitore annunciato del Grande Fratello Vip. E lui, praticamente ogni giorno, ci regala nuovo materiale su cui parlare e discutere. Parliamo ovviamente di Tommaso Zorzi, l’influencer milanese capace di colpire l’immaginario collettivo con la sua ironia, la sua freschezza, le sue ‘uscite’ sopra le righe. La sua popolarità è in netta ascesa, come confermato anche dall’ultimo entrato Giacomo Urtis che, dopo avergli letto le carte, ha affermato: “Lavoro, soldi, popolarità, amo’ hai tutto!”.

E, come se non bastasse il GF Vip, Tommaso Zorzi sarà protagonista anche in un altro programma, "Seconda Vita", che andrà in onda su Real Time a partire da domenica 9 dicembre dalle 21 e 20. Tommaso ha fatto alcune importanti rivelazioni al giornalista Gabriele Parpiglia che saranno svelate proprio quando andrà in onda la prima puntata di "Seconda Vita": "Da sempre sapevo di essere diverso – ha detto Zorzi – questa cosa non me la sono mai negata, non l'ho mai affossata".















Ma la vera bomba Tommaso Zorzi la rivela poco dopo: "Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale. Ma sai, i ragazzini riescono ad essere veramente cattivi quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti per poter dire il giorno dopo a scuola 'anche io ho la ragazza'". È una strategia che in molti, nella sua stessa situazione, avranno adottato per sfuggire alla cattiveria e alla discriminazione degli altri.















L'influencer ha poi fatto sapere come e quanto sia cambiata la sua vita con il trasferimento a Londra: "Ho finto fino a 18 anni, poi sono andato in Inghilterra… sono andato a studiare e lì mi giravo e vedevo gente con i capelli blu e le unghie verdi, sono matti… e questa cosa mi ha dato la forza di dire 'I am what I am', come diceva Gloria Gaynor. Perché devo far finta di essere qualcun altro?".









Effettivamente Tommaso, a differenza di tanti altri vittima di derisione e discriminazione, appare come un ragazzo sereno, libero di essere come si sente, estroverso, intelligente. Tanto da meritarsi un’attenzione particolare anche da parte di Alfonso Signorini che non nasconde la sua simpatia per il personaggio. Niente favoritismi, per carità, ma non è un caso che presto vedremo una new entry nella casa, uno ‘sportivo gay’, il concorrente ideale, insomma, per il nostro Tommy.

