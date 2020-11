“È proprio così”. Gerry Scotti, la notizia dopo settimane difficili alle prese col Covid. Cosa sta succedendo

Gerry Scotti, la notizia arriva per la gioia di tutti. Settimane di preoccupazione vissute da molti italiani per le condizioni di salute del noto conduttore risultato positivo al Covid. Una seconda ondata che ha interessato molti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, tra cui anche Carlo Conti e Iva Zanicchi. Ma dopo l’annuncio della guarigione, anche per Scotti è tempo di ripartire.

È accaduto a Carlo Conti e adesso tocca anche a Gerry Scotti ripartire al meglio delle proprie forze. Non si è mai dato per vinto, Gerry Scotti ha superato al meglio il periodo di convalescenza, eppure molti italiani si sono chiesti quando potranno finalmente vedere sul piccolo schermo l'insostituibile sorriso del conduttore. Non manca molto tempo affichè questo accada.















Come è accaduto per la puntata conclusiva del Torneo di Tale e Quale Show, durante cui il pubblico italiano ha avuto modo di vedere il ritorno in tv del padrone di casa del programma, Carlo Conti, così avverrà anche per la finalissima di Tu Sì Que Vales, prevista per sabato 28 novembre in prima serata. È tempo di mettere da parte i collegamenti di casa perchè Gerry Scotti sarà presente in studio per la gioia di tutti.















Era ancora incerto ma oggi il pubblico ha ricevuto la conferma ufficiale. Il ritorno di Gerry Scotti è attesissimo sempre al fianco dei giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e anche Sabrina Ferilli, proprio come è accaduto per Carlo Conti e Alessandro Cattelan tornati al timone dei loro rispettivi programmi. Anche per Gerry sembra essere tornato il sereno.









Ma fino all’ultimo momento tutto questo non sembrava ancora essere stato tenuto in considerazione, proprio come affermato da lui stesso su Tv Sorrisi e Canzoni. Nonostante la tensione alle stelle, il ritorno a casa del conduttore poneva le migliori aspettative nonostante la preoccupazione e il forte impatto del momento: “Quando sono . tornato a casa, e nell’anticamera mi sono dovuto spogliare per buttare tutti i vestiti in un sacco per portarli a disinfettare, ho vissuto uno dei momenti più commoventi e più intensi: mi guardavano tutti con le lacrime agli occhi, persino il cane piangeva”.

