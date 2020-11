Dalla fine degli ’80 ad oggi Striscia La Notizia ha raccolto un successo dietro l’altro, diventando il tg satirico per definizione. Alcune coppie di conduttori sono diventate cult, come Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, tanto per citarne una, ma è evidentemente il format del programma ad essere perfetto. I conduttori contano, sicuramente, ma che dire delle veline? La loro figura ha acquisito popolarità proprio grazie ai risultati ottenuti da Striscia.

Diventare velina di Striscia La Notizia ha significato in moltissimi casi, anche se non sempre, ottenere poi una popolarità incredibile: da Melissa Satta a Costanza Caracciolo, da Federica Nargi a Giorgia Palmas, da Elisabetta Canalis a Roberta Lanfranchi, da Alessia Mancini a Maddalena Corvaglia, tutte in qualche modo hanno saputo far fruttare la loro partecipazione ad uno dei programmi più amati dai telespettatori. Ma quanto guadagnano le veline di Striscia?















Oltre ad essere di 'bella presenza' le veline devono superare dei test per verificare le loro capacità come ballerine, ma anche se riescono a 'bucare lo schermo'. Insomma la bellezza non basta. Intanto diciamo che dal settembre 2017 il ruolo è ricoperto dalla mora Shaila Gatta e dalla bionda Mikaela Neaze Silva e adesso andiamo a scoprire il loro cachet. Secondo i dati più attendibili si tratta di 200 euro lordi a puntata. Ma bisogna anche considerare le ospitate all'esterno della trasmissione, e lì le cifre iniziano ad essere da capogiro!















Facendo la somma delle 26 puntate mensili si arriva ad una cifra che supera le 5000 euro lordi, non proprio noccioline. Ma bisogna considerare che il fattore della popolarità può far lievitare queste cifre: per una serata al di fuori del programma, ad esempio, si arriverebbe a guadagnare 1000 euro. Per non parlare poi delle partecipazioni ad altri importanti salotti televisivi o pellicole cinematografiche, per le quali ovviamente i compensi salgono di parecchio.









Senza contare che da Striscia La Notizia a Paperissima Sprint, altro programma di Antonio Ricci, il passo è davvero breve. Come ad esempio è successo alle attuali veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Comunque, a svelare qualche dettaglio in più ci ha pensato l’ex velina Costanza Caracciolo che, durante un’intervista a Oggi, ha dichiarato: “Non ci coprono d’oro. Io con quello che guadagnavo pagavo l’affitto di casa, uscivo qualche volta a cena e mettevo via qualcosa”.

