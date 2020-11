Mara Venier ha rotto il silenzio su uno degli argomenti che più di tutti stanno facendo discutere in questi giorni. Purtroppo, la Rai e soprattutto uno dei suoi programmi più rappresentativi sono stati costretti a difendersi da attacchi arrivati da più parti. Ed è stata presa al momento una decisione dura, con la sospensione della trasmissione in attesa di approfondimenti. La conduttrice di ‘Domenica In’ si è dissociata ed ha deciso di uscire pubblicamente con una condanna vera e propria.

Stiamo parlando dell’episodio accaduto durante la puntata di ‘Detto Fatto’, il programma condotto da Bianca Guaccero. Si è deciso di fare uno sketch, con intenti scherzosi, nel quale c’era un tutorial che spiegava come le donne dovrebbero fare la spesa per essere sensuali. Tenuto conto che si celebrava anche la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in molti hanno ritenuto inadeguato questo momento televisivo. E anche la Venier non è rimasta felice di questo. (Continua dopo la foto)















Mara è intervenuta su RTL 102.5 e, a precisa domanda dei conduttori radiofonici su ciò che era successo nei giorni scorsi, ha esclamato: “Sì, è stata una cosa fuori luogo. Magari in altri giorni questa cosa sarebbe passata con una risata, senza prendere provvedimenti”. La presentatrice ha ammesso che fa anche un po’ ridere la situazione creatasi. Ma coloro che hanno ideato questo siparietto avrebbero dovuto pensarci più di una volta, prima di farlo vedere a milioni di telespettatori. (Continua dopo la foto)















Mara Venier ha infatti aggiunto: “Fa ridere un po’ la situazione, forse hanno sbagliato giornata, forse qualcuno poteva pensarci. Alla fine comunque tutti sbagliamo”. Se da una parte una delle migliori conduttrici Rai ha effettivamente condannato l’accaduto, dall’altra ha compreso che si è trattato di un errore in buona fede. Il pubblico spera che non ci sia la sospensione definitiva della trasmissione, visto che ‘Detto Fatto’ era seguito con molto interesse da numerose persone. (Continua dopo la foto)









Su Rai 2 si sta ragionando a voce alta: “Chi ha girato il video a Trash Italiano dopo ore?“, “Ma la Merlino e la Tortora non lo vedono Corona da Giletti, lo stesso Corona he vuole fracassare la testa alla Moric?”, “Chiudono così ci mettono un meloniano”. Il clima è molto incandescente e Bianca non starà sicuramente vivendo bene questa bufera che si è abbattuta su di lei.

