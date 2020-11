Quando Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che il GF Vip durerà fino a febbraio prossimo la reazione è stata di sgomento generale. Appurato che non si trattava di uno scherzo, i concorrenti, o almeno la maggior parte di loro, sono entrati in crisi dopo la diretta. Perché al massimo sospettavano di trascorrere ancora qualche giorno nel bunker di Cinecittà, non addirittura altri due mesi.

Ci saranno ovviamente altri ingressi ma questa edizione, la seconda condotta da Signorini, è la più lunga in assoluto: la famosa porta rossa si chiuderà definitivamente l’8 febbraio 2021, giorno tra l’altro del 41esimo compleanno di Elisabetta Gregoraci, sin da subito la più convinta a non continuare il percorso nella Casa. Le pesa troppo la mancanza del figlio, Nathan Falco, e per lei è inammissibile trascorrere il Natale lontani. (Continua dopo la foto)















Dopo aver ricevuto la notizia dal conduttore, Elisabetta Gregoraci ha trascorso due giorni a piangere. Ma per quanto triste e abbattuta all’idea di lasciare il reality, non se la sente di rimanere: vuole tornare dal figlio come confidato anche al suo amico speciale, Pierpaolo Pretelli, con cui ha avuto forti discussioni nelle scorse ore. Vedendolo molto preso da Giulia Salemi, delusa, l’ha persino accusato di aver finto l’interesse per lei. (Continua dopo la foto)















“Magari esco e neanche ci parliamo – gli ha detto poi per chiarire -, è un po’ triste. Lo sai che vado via, è un peccato finirla così. Io sono venuta a parlare, volevo fare pace, poi stamattina eri di nuovo incaz*ato. Si parla, non sono cose gravi. Si risolve tutto nella vita. Le cose si affrontano. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male”. (Continua dopo le foto)











Anche Pierpaolo si è detto dispiaciuto e pronto a voltare pagina, poi la rivelazione di Eli sulla data della sua uscita: “Sono qui per gli ultimi giorni. Godiamocela. Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci mi sembra un po’ esagerato”, gli ha confidato.

Elisabetta Gregoraci, nuove rivelazioni choc dell’ex fidanzato: “È corsa in clinica, perché?”

fbq('track', 'Gossip');