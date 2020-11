Riccardo Guarnieri sempre più protagonista di Uomini e Donne. Ma l’ombra di Ida Platano non lo molla. La settimana scorsa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con la dama, aveva fatto il suo ingresso in studio e dato la sua versione dei fatti.

“Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro”.

"Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un'altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti". Incalzato dalla padrona di casa, ha poi spiegato che una donna misteriosa avrebbe raccontato a Ida di aver avuto una relazione con lui e di essere persino rimasta incinta. Chiacchiere da bar a differenza di quello che sta succedendo davvero in studio.















Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne hanno sorpreso tutti quando hanno fatto sapere di aver deciso di frequentarsi di nuovo.A parlarne ci pensano entrambi con il Magazine del programma, a cui spiegano quali sono i motivi che li hanno portati a riavvicinarsi. Roberta ammette che non si aspettava di rivederlo in trasmissione e quando è arrivato in studio per lei è stata "una bella botta". Pensa che sia lei che Riccardo abbiamo dimostrato di avere coraggio a riprendere la loro conoscenza.















Entrambi fanno presente che non ci sono mai stati problemi caratteriali tra di loro. In particolare, lei afferma che insieme in passato si sono sempre trovati bene e si sono anche divertiti molto. Riccardo, invece, sottolinea la complicità che non è mai mancata nel loro rapporto e che tutti vorrebbero trovare in una relazione.











Nella sua intervista, Riccardo non può non rispondere alle domande riguardanti Ida. Sul ritorno di quest’ultima ammette: “Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto”. Riccardo Guarnieri ammette di avere ora un quadro molto chiaro sulla situazione che hanno vissuto.

