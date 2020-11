La sua permanenza all’interno della casa avrebbe dovuto essere breve, ma evidentemente il personaggio piace. Giacomo Urtis, quindi, resterà a tempo indeterminato e ciò gli consentirà di legare meglio con gli inquilini ed entrare maggiormente nelle dinamiche di gruppo. Intanto l’atmosfera nella casa non è delle migliori dopo l’ufficializzazione del prolungamento del programma. Molti concorrenti non l’hanno presa benissimo, altri fanno “buon viso a cattivo gioco” e cercano di resistere.

Tra i vipponi più scontenti figurano Elisabetta Gregoraci che ha manifestato l’intenzione di stare vicino al figlio durante le feste natalizie e Tommaso Zorzi. Così, per tirare un po’ su il morale a quest’ultimo il chirurgo sardo ha tirato fuori dal cilindro, fra le sue tante capacità, l’arte divinatoria della lettura delle carte. Urtis si è proposto quindi di leggere il futuro ai suoi compagni di avventura e, se nel primo caso le cose sono andate bene, non altrettanto si può dire di quanto avvenuto al secondo tentativo. (Continua a leggere dopo la foto)















Il primo a sottoporsi alla lettura delle carte è stato Tommaso Zorzi e va detto che non sarebbe potuta andare meglio. Urtis e Maria Teresa Ruta, evidentemente anche lei qualcosa ne sa, hanno commentato: “Urca, la regina d’oro e il fante d’oro, hai fatto primiera!”. E Giacomo aggiunge: “Futuro, lavoro benissimo, soldi a palate, visibilità, amore che te devo di’, praticamente c’hai tutto, successo, ce le hai tutte amo’, qua resisti che quando esci…”. Poi arriva Stefania Orlando che fa: “Ah le carte gli hai fatto, me le fai pure a me?”. Mal gliene incolse… (Continua a leggere dopo la foto)















La lettura del futuro di Stefania tramite le carte non è delle migliori. Non sappiamo quanto riferisce Giacomo alla showgirl, ma possiamo vedere la reazione di quest’ultima: “In questa situazione del genere pure ste carte di me..a mi tiri fuori?”. Urtis a quel punto ribatte: “Ma son buone, ti ho detto solo che c’è un’amica gelosa e di stare attenta”. Poi interviene anche Tommaso che, maliziosamente, dice la sua: “Va beh, amore, sappiamo anche chi è… È la Brandi…”. Stefania risponde: “Ma figurati, che gliene frega alla Brandi!”. (Continua a leggere dopo la foto)









ma vedete il faccino incredulo di tommy mentre giacomo gli legge le carte, che mini. 🥺#gfvip pic.twitter.com/foJKapGVJM — n; ✨ (@resilienvza) November 26, 2020

STEFANIA CHE SE LA PRENDE DOPO CHE URTIS LE HA LETTO LE CARTE

MI SENTO MALE ⚰️#GFVIP pic.twitter.com/Z1G3n2LhsL — giulia 🐍 (@ineedalcool) November 26, 2020

Insomma, Stefania Orlando ci rimane malissimo, proprio non riesce a digerire quanto gli ha rivelato Giacomo e qualche istante dopo lo nota anche Elisabetta Gregoraci. Stefania incrocia la Gregoraci e Urtis visibilmente nera in volto ed Elisabetta se ne accorge: “Amore, ma è nera! Nera!” e non nasconde un sorriso per quanto successo. Non sembrano esserci dubbi sulla fiducia che la Orlando attribuisce alla lettura delle carte. Ma a volte anche le carte sbagliano, suvvia, non sono mica una sentenza!

“Svuoto il dolcificante e lo faccio”. GF Vip, dramma ‘intimo’ di Giacomo Urtis. E i vipponi non si trattengono