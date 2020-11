“No, questo non lo dovevi dire!”. Mauro Corona torna in tv e fa subito infuriare il conduttore: cosa è successo

La tocca pianissimo Mauro Corona che rientra in tv a Piazzapulita, su La7, e fa subito arrabbiare Corrado Formigli. “Un colossale, sterminato business di soldi”, dice, parlando di vaccini. Si parla appunto del farmaco anti-Covid e lo scrittore esprime i suoi forti dubbi. “No per non diamo messaggi no-vax”, protesta subito il padrone di casa. “Oh ma si potrà parlare in questi aggetti televisivi o no?”.

E continua: "Sono già stato massacrato…", replica stizzito Corona, facendo riferimento alla censura subita a Cartabianca su Rai 3, per ben altri motivi (è stato cacciato per aver insultato in diretta Bianca Berlinguer dicendole "stai zitta gallina"). "Vorrei vedere chiaro prima di farmi il vaccino, lo farò fare prima a chi ha davvero bisogno. Io non sono contro i vaccini, ma vorrei capire. Sono montanaro ma non fesso. I vaccini importanti ci hanno messo 18 anni, un altro 16 anni. Poi questa lotteria al 94%, al 95%…".















Si tratta di un inedito per la trasmissione, perché lo scrittore e alpinista non è mai stato nel parterre di Corrado Formigli ed ha sempre avuto di fronte conduttrici: dopo l'interruzione della fortunata accoppiata con Bianca Berlinguer a Cartabianca, interrotta bruscamente lo scorso 22 settembre in seguito ad una lite tra i due, ricostruisce tvblog.it, Corona si era fatto intervistare da Daria Bignardi sia su Radio Capital che a L'Assedio sul Nove.























Era stata l'occasione per scusarsi con Berlinguer, che a sua volta aveva apprezzato il gesto auspicando un suo ritorno in onda. Rientro che però non è mai avvenuto, per volontà dichiarata del direttore di RaiTre Franco di Mare. A quel punto Barbara Palombelli lo ha ospitato per due settimane consecutive nello Speciale di Stasera Italia del mercoledì, su Rete4.



E ora ecco Corona approdare a Piazzapulita dove Corrado Formigli (a “interrompere” la serie di conduttrici) lo inserirà in una lunga lista composta anche dal professor Andrea Crisanti, dall’epidemiologo Pier Luigi Lo Palco e dai giornalisti Antonio Padellaro, Alessandro De Angelis e Annalisa Cuzzocrea.

