“Voglio scop***”. X Factor, sorpresa in studio: non si regola e la spara grossa in diretta

Tra i giudici di X Factor cominciano le prime marette. Sempre brillante Mika che dapprima e la riprende con Agnelli: “Manuel stasera sei super furbo”. Il cantante inglese aveva capito sin dall’inizio della quinta puntata del Live di “X Factor” qual era il “termometro” della giuria e aveva ragione. Il capitano dei Gruppi per difendere i Melancholia e i Little Pieces of Marmalade ha tirato fuori le unghie e ha iniziato a giocare di strategia, cercando di destrutturare gli altri concorrenti. Nella rete è caduto Hell Raton che per primo ha attaccato Agnelli: “Manuel tu dici sempre che non capisci, io non parlo bene l’italiano ma se vuoi ti faccio un disegnino, perché sono bravo, così magari è meglio”.

Eccola al vetriolo la risposta del leader degli Afterhours, durante la difesa dei Little Pieces of Marmalade: “Ho capito la tattica di Manuelito, dice sempre le stesse cose. Io li produrrò con la mia agenzia. Apriranno i miei tour. Hanno molto più da dire loro che le tue ragazze”. Nonostante tutto è proprio Manuel a perdere i Melancholia, eliminati al primo round: “È un grandissimo fallimento per una edizione che si preannunciava diversa dalle altre”, ha esclamato amareggiato. Mika sempre in bilico tra ironia e divertimento strappa un sorriso. (Continua a leggere dopo la foto)















Così quando Hell Raton gli ha chiesto: “Vuoi ballare?”, il compagno di banco ha risposto subito: “Certo! Voglio ballare ma ancora di più baciare, abbracciare, scopare, voglio fare tutto”. L’apertura del programma è stata dedicata all’empowerment femminile. Per parlare alle nuove generazioni di questo tema è stata mostrata una clip speciale e lo studio si è acceso sulle note di un’orchestra composta da 20 archi, un ensemble di musicisti tutte donne. (Continua a leggere dopo la foto)























Meraviglioso il monologo dedicato alle donne di Emma: “Se ci realizziamo nel lavoro siamo ambiziose oppure non vogliamo lavorare, se vogliamo figli al nostro capo non piace, se vogliamo al nostro capo non va, dopo la maternità troniamo stagiste, se siamo troppo sul pezzo siamo arriviste. Se siamo nervose, abbiamo le nostre cose. Se siamo gentili, non abbiamo polso. Se siamo magre, siamo stressate. Se siamo formose, non teniamo a noi stesse”. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: “Siamo forza, volontà, visione, competenza. Sogniamo con ambizione per continuare a non essere le prime né le ultime”. La seconda eliminata è stata Cmqmartina che si è ritrovata in ballottaggio con la compagna di gruppo Mydrama. Dunque in Semifinale arrivano i Little Pieces of Marmelade, a sorpresa il surreale N.A.I.P., i candidati al podio Blind e Casadilego, infine Mydrama.

Ti potrebbe anche interessare: Alba Parietti prende il posto del figlio. GF Vip, Francesco Oppini non sa ancora nulla, ma sono già tutti impazziti