Che non sarebbe stata un’edizione come tutte le altre era chiaro. Come tanti altri programmi anche Amici 2020 ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria. Date slittate, tempi incerti e concorrenti costretti a vivere dentro a una bolla per tutelare la sicurezza di produzione e garantire che il programma arrivi al suo termine naturale senza interruzioni.

Un programma, Amici 2020, che nel corso degli anni è diventato uno dei punti di forza del palinsesto Mediaset. Nato sotto il nome di 'Saranno Famosi', si è poi trasformato mantenendo format con aggiustamenti nel corso degli anni. Mai nessuno come Amici infatti ha saputo reggere il confronto con gli anni, mantenendo alti indici di gradimento (per parecchio inspiegabili) per tutte le stagioni di messa in onda. Merito di Maria De Filippi che mantiene dritta la barra anche nei momenti più difficili. Merito anche di tutto quello che gira intorno al programma.















A cominciare da invidie, rivalità, flirt e passioni amorose che pure in questa stagione sono scoppiati. E, come è giusto, fanno più audience dei litigi interni a cominciare da quelli per la gestione della casa. . Quest'anno infatti sono i ragazzi a dover cucinare e pulire la casetta in cui vivono e stando a ciò che ha raccontato Martina sono in pochi, se non solo lei, a essere responsabili nelle pulizie. Quindi lei pare si occupi più dei altri della casa, oltre a impegnarsi nelle prove.















Martina protagonista di un avvicinamento pericoloso con Aka7even: sdraiati sul divano, uno sull'altra in atteggiamenti non sembravano semplici coccole tra amici che vogliono sostenersi e scambiarsi gesti affettuosi! A un certo punto inoltre il viso di Aka7even si è ritrovato a pochi centimetri dal viso di Martina e la ballerina sembrava molto imbarazzata. Ha anche invitato l'altro a voltarsi dall'altra parte. Forse per timore che scattasse il bacio?











Poi è stata la volta di Giulia Stabile. Dopo una simpatia per un compagno di classe e il debole per il ballerino Sebastian, per Giulia è arrivata una vera dichiarazione d’amore. Il cantante Esa Abrate si è confidato con alcuni allievi, tra cui Leonardo (che è in sfida) e proprio Aka7even, chiedendo loro consigli su come comportarsi. Sembra essere molto preso dalla ballerina, insomma gli piace davvero tanto, per cui i suoi compagni lo hanno invitato a confessare tutto. Esa ha accettato il consiglio anche perché Aka7eve gli ha riferito che Giulia ha li ritiene due fratelli.

