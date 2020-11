“Dopo 3 anni continua a mentire”. Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani, nuove pesantissime rivelazioni sulla loro storia

Nuove rivelazioni contraddistinte dalla provocazione da parte dell’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’ Giorgio Manetti. Presa di mira ancora una volta la sua ex Gemma Galgani. Su di lei ha parlato molto spesso in passato, ma stavolta l’ha voluta punzecchiare ancora di più. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’ ha innanzitutto detto qualcosa su di sé e in particolare ha risposto alle insistenti voci che lo darebbero nuovamente vicino ad entrare a far parte del dating show di Canale 5.

A tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella trasmissione di Maria De Filippi, l’uomo non ha nessuna intenzione di ritornarci. Ha infatti confessato ufficialmente di non voler più tornare nel cast. Anche perché è felicemente fidanzato con la signora Caterina. A proposito del programma Mediaset, ha dunque detto: “Non tornerei, anche se è stata una bellissima avventura. Nell’ultimo periodo, infatti, mi ha un po’ deluso perché mi sono reso conto di alcune dinamiche”. Continua dopo al foto















Alla dama di ‘UeD’, l’imprenditore toscano ha fornito tantissimi consigli, ma pare proprio che non ne abbia seguito nemmeno uno. Ha sempre voluto fare di testa sua ignorando le sue parole e preferendo la prosecuzione dell’esperienza nel piccolo schermo. Sulla conoscenza tra Gemma e Nicola Vivarelli, ha affermato: “Se avessero creato una storia vera, sarebbero stati da applausi”. Sin dall’inizio Manetti è apparso poco convinto di questa frequentazione a dir poco insolita. Continua dopo la foto















Gli ultimi continua a rivelarli al settimanale Nuovo nel corso dell’ultima intervista. “Gemma sostiene che io parli della nostra storia per farmi pubblicità e finire sui giornali, ma non è così…Non sono certo io che chiamo i giornalisti per parlare della mia ex…Non capisco il motivo…Non è normale che non parli della nostra storia, visto che ha passato tre anni a rincorrermi…”. Continua dopo la

foto











Il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha poi domandato a Giorgio Manetti se voglia cogliere l’occasione per augurare tutto il meglio a Gemma Galgani. Ma a questo punto l’uomo ha dato una risposta spiazzante, asserendo: “Non si può augurare nulla a una donna come lei, che da undici anni continua a cercare l’amore in Tv…”

