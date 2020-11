Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono indiscutibilmente due dei protagonisti più in voga in questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La showgirl ha fatto preoccupare l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, infatti pare abbia preso la decisione di lasciare il reality show perché arrivare a febbraio è insostenibile. In passato entrambi hanno dato vita ad alcuni siparietti, che molti hanno trovato divertenti, ma che invece non sono stati apprezzati proprio da tutti. Da una persona in particolare.

Vi ricorderete infatti che nella casa più spiata d’Italia avevano mimato alcune posizioni abbastanza bollenti, durante un gioco. Questo atteggiamento è stato ritenuto inadeguato, tenuto conto che si tratta di un programma che chiunque può vedere, compresi i bambini. Dunque, è stata manifestata preoccupazione perché su Mediaset Extra c’è la diretta h24 e questo può provocare una visione non idonea per tanti telespettatori. Vediamo chi è e cosa ha detto l’accusatore in questione. (Continua dopo la foto)















A puntare il dito contro i gieffini è il presidente del Codacons, che ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’: “Ormai è il cattivo gusto a trionfare. Il siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che per pagare una penitenza al gioco della bottiglia hanno mimato determinate posizioni, è davvero incommentabile”. Ed è a questo punto che ha puntato l’attenzione sui timori che simili episodi possono accadere in ogni momento della giornata, esponendo a rischio il pubblico. (Continua dopo la foto)















Il numero uno del Codacons ha aggiunto: “Il problema è che certe cose non vanno in onda solo in prima serata”. Ha comunque precisato di non avere alcuna intenzione di attaccare duramente Elisabetta, infatti ha anche contestato la critica di Antonella Elia: “Anche lei ha spesso uscite infelici come questa”, in riferimento alla “gatta in calore”. Chiesto quindi più che altro un intervento più deciso e incisivo da parte della produzione di Mediaset e del conduttore Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)









Il presidente dell’associazione dei consumatori ha concluso: “Chiediamo di far presenziare un nostro rappresentante in ogni trasmissione, che possa intervenire subito se il limite viene superato. Signorini? Dovrebbe intervenire subito quando succedono cose di questo tipo, invece di riderci su”. Vedremo se il Biscione prenderà in considerazione questa proposta.

