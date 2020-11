Maradona: chi è Cristiana, l’ex fidanzata italiana e mamma del figlio Diego Jr

Diego Armando Maradona è stato trovato morto alle 11.30 di mercoledì 25 novembre nella sua casa del Barrio San Andres, tra Tigre e Escobar. I media argentini ricostruiscono le ultime ore del Pibe, che è deceduto nel sonno. L’ultima persona a vedere il Pibe vivo è stato il nipote, alle 23 di martedì 24 novembre. Nella serata di 2 giorni fa, in casa c’erano l’assistente del Pibe, un addetto alla sicurezza, un’infermiera e una cuoca.

Alle 11.30 di ieri mattina sono arrivati nell'abitazione anche lo psicologo e la psichiatra di Maradona. Hanno raggiunto la camera dell'ex calciatore, senza ricevere risposta. A 24 ore dalla morte del campione milioni di persone lo ricordano con affetto, ma c'è anche chi non ha perso occasione per criticarlo.















A Pomeriggio 5 c'è stata una telefonata al veleno di Cristiana Sinagra, ex compagna di Diego Armando Maradona dal quale ha avuto Diego Jr nel 1986. Cristiana Sinagra chiede rispetto per la memoria di Diego Armando Maradona. L'ex compagna della leggenda del Napoli e madre di Diego Armando Maradona Junior ha parlato a "Pomeriggio Cinque": "Abbiamo il cuore a pezzi – dice in collegamento – provo un un grande dolore, anche per mio figlio. Quando è entrato per la prima volta a casa di mio figlio, mi ha abbracciato come fosse il primo giorno".















Riservata e non amante del gossip, Cristiana Sinagra non è mai andata alla ricerca della visibilità. Originaria di Napoli, Cristiana è nata il 23 novembre del 1964. Ha conosciuto Diego Armando Maradona nel periodo in cui giocava nella squadra del Napoli e dalla loro relazione è nato anche Diego Jr, riconosciuto da Maradona nel 2007









La battaglia legale tra i due terminò nel 1993 quando il Tribunale diede ragione a Cristina. Nel 2003, padre e figlio si incontrarono per la prima volta e iniziarono a conoscersi. Nel 2007 Maradona riconosce ufficialmente il figlio e Diego Jr entra a far parte della famiglia allargata del Pibe de oro.

