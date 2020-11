“Una sputacchiera!”. Guillermo Mariotto ci ‘ricasca’ e se la prende col collega: la coltellata velenosa

“Io non l’ho mai considerato, né ho prestato attenzione alle sue provocazioni: francamente non mi interessano perché lasciano il tempo che trovano…”. Guillermo Mariotto giurato di Ballando con stelle ha rilasciato un’intervista al vetriolo con un attacco pesantissimo a uno dei suoi colleghi, definendolo anche un ‘attore comico’.

Alla domanda del giornalista del settimanale Nuovo su una possibile gelosia nei suoi confronti, il giurato di Ballando con le stelle ha risposto con la sua solita schiettezza al veleno:

"C'è una fila lunga un chilometro di quelli che vorrebbero essere al mio posto, e lui non è certo il primo". La stoccata di Mariotto arriva a poche settimane dall'attacco del collega in un'intervista rilasciata sempre al settimanale Nuovo TV.















Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, che in una recente intervista rilasciata al noto settimanale NuovoTv, diretto da Riccardo Signoretti, si è scagliato contro Guillermo Mariotto accusandolo di essere la nota stonata tra i giurati a Ballando con le Stelle. "Sembra sia diventato Mariotto Show o Ballando con Mariotto. Parla a sproposito e non si capisce quello che vuol dire".















Secondo Ciacci, Mariotto sarebbe "fastidioso, arrogante e prepotente. Non capisco perchè in giuria sia sempre l'ultimo a votare". Lo stilista, infatti, non trovava equo che l'ultimo voto sia quello di Mariotto, perché a suo parere, con questa modalità, il suo voto valeva troppo rispetto agli altri per definire la media dei ballerini.









“Capisco che un concorrente possa stare più o meno simpatico, ma è vergognoso che dia un dieci a Costantino Della Gherardesca che non sa ballare e un due a Gilles Rocca che danza divinamente”, aveva detto. E la risposta è arrivata dalle pagine di Nuovo Tv, “Non perdo il mio tempo a guardare quella sputacchiera che è internet – ha detto Mariotto – Penso che lui sia uno dei protagonisti di questa sputacchiera”.

